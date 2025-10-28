El Banco Central lanza una moneda conmemorativa por el Mundial 2026







La iniciativa se enmarca en Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la FIFA. Se debe al 40° aniversario de la consagración en 1986.

El BCRA lanzará una nueva moneda pro el mundial. BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la emisión de una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, inspirada en uno de los momentos más recordados del fútbol mundial: el segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en México 1986, considerado el mejor de la historia de los mundiales. En 2026 se cumplirán 40 años de aquella jugada que quedó grabada en la memoria del deporte argentino y de la posterior consagración.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta oportunidad, la moneda rinde homenaje al Mundial 2026, que se disputará por primera vez de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, marcando un hecho inédito en la historia de la competencia.

En esta oportunidad, la moneda rinde homenaje al Mundial 2026, que se disputará por primera vez de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, marcando un hecho inédito en la historia de la competencia.

Los detalles de la moneda La pieza destaca por su diseño artístico y simbólico, que conjuga la historia futbolística con la identidad nacional. En el anverso, se observa una pelota atravesando la superficie de la moneda, como representación de la pasión argentina por el fútbol.

maradona inglaterra.jpg En el borde superior figura la inscripción REPÚBLICA ARGENTINA, y en la parte inferior se lee COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM.

En el reverso, el diseño reproduce el recorrido del mítico gol de 1986, con la trayectoria del balón y los rivales que fueron eludidos hasta llegar a la red. En el centro del campo se ubica el valor facial simbólico de $10, y en el exergo inferior aparece el año de acuñación 2025. En el arco superior se inscribe BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y en el inferior, nuevamente, la leyenda COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM. Las características técnicas y el alcance de la emisión La moneda fue fabricada en plata 925, con canto estriado, 27 gramos de peso y 40 milímetros de diámetro. Su emisión total será de 2.500 unidades destinadas al mercado nacional, mientras que también se acuñaron versiones en oro con diseño similar, destinadas a la comercialización internacional. El trabajo fue desarrollado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro y la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, y las monedas fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda de España. Con esta pieza, el Banco Central no solo celebra una nueva edición del máximo torneo de fútbol, sino también rinde tributo a uno de los hitos más emblemáticos del deporte argentino, en el marco de los 40 años del gol de Maradona en México 1986.