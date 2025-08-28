Paritarias bancarias: cuánto cobrarán en septiembre de 2025 tras el último acuerdo

Los empleados de los bancos recibirán mejoras salariales. Se trata de un incremento significativo en relación a la inflación.

Los trabajadores bancarios ya conocen los montos que percibirán en septiembre de 2025 , luego del acuerdo paritario alcanzado en julio entre la Asociación Bancaria y las entidades del sector. El entendimiento fijó nuevos valores para el salario básico y para el adicional en concepto de ROE (participación en las ganancias), consolidando un i ncremento significativo dentro de la pauta inflacionaria.

Este esquema es uniforme para todo el personal comprendido en el convenio colectivo, sin diferencias entre bancos públicos y privados. El monto funciona como piso salarial sobre el que se calculan adicionales por función, categoría, antigüedad u otros beneficios de convenio.

La negociación de julio redefinió las escalas salariales, con efecto inmediato en la liquidación de agosto y continuidad en septiembre. De esta forma, ningún trabajador bancario percibirá un ingreso inferior a $1.872.937,28 durante el presente mes.

El esquema mantuvo su estructura habitual: un básico de $1.807.619,92, al que se adiciona un ROE de $65.317,36. Este último se actualiza de acuerdo con los resultados del sector financiero y constituye un refuerzo permanente en las liquidaciones mensuales.

En junio, el piso salarial se ubicaba en torno a $1,75 millones, mientras que en agosto el básico ascendió a $1,842 millones con un ROE inferior al actual. Con el ajuste de julio, el ingreso total de septiembre llegó a $1.872.937,28, superando los valores previos y fijando una nueva base de referencia para la actividad.

Cuánto cobrarán los trabajadores de los bancos en total

En la práctica, cada bancario recibirá en septiembre un recibo que reflejará:

Básico : $1.807.619,92

ROE : $65.317,36

Total bruto: $1.872.937,28

Estos montos no contemplan adicionales como presentismo, horas extras o asignaciones particulares. Según cálculos gremiales, el ingreso bruto anual supera los u$s22 millones al tipo de cambio oficial, consolidando a la actividad bancaria entre las de mejores remuneraciones en el mercado laboral formal argentino.

El entendimiento sellado en julio de 2025 no solo aseguró la actualización de ingresos para los bancarios, sino que también se convirtió en un parámetro para otras ramas en plena negociación. En medio de la inflación, el gremio que conduce la Asociación Bancaria consiguió que el piso salarial supere el millón ochocientos mil pesos, marcando un antecedente clave en la discusión paritaria.