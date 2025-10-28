Paritarias de bancarios: cuánto cobrarán en noviembre de 2025 tras el último acuerdo

Los empleados de los bancos recibirán mejoras salariales. Se trata de un incremento que acompaña la inflación.

Los trabajadores bancarios recibirán una nueva actualización salarial correspondiente a noviembre , tras el acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las entidades del sector. El incremento, equivalente al 2,1% , se aplicará a todos los empleados formales alcanzados por el convenio y estará en línea con el índice de inflación difundido por el INDEC a mediados de octubre.

De esta manera, el salario básico para la actividad ascenderá a $1.915.983 , monto al que se sumará la Participación Ganancias (ROE) . Además, se actualizó el bono por el Día del Bancario , que quedó fijado en $1.708.032,46 , sujeto a futuras revisiones.

Este esquema salarial rige de manera uniforme para todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo, sin distinción entre bancos públicos y privados , y funciona como piso de cálculo para los adicionales por función, categoría, antigüedad u otros beneficios gremiales.

Según comunicó oficialmente la Asociación Bancaria , “ dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos nueve meses del año un 22% sobre los salarios de diciembre 2024”.

El sindicato precisó además que “el retroactivo correspondiente se abonará junto con los salarios del mes de octubre” , garantizando que el impacto se refleje de manera inmediata en los haberes.

En su comunicado, la conducción gremial encabezada por Sergio Palazzo destacó: “De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

El impacto del aumento y la actualización del bono

Con esta suba, los bancarios acumularon un incremento total del 22% en lo que va del año, mientras que el nuevo valor del bono por el Día del Bancario, que se abonará en noviembre, se elevó a $1.708.032,46, estableciendo un nuevo récord histórico para la actividad.

Este beneficio adicional se suma al salario de noviembre y constituye un reconocimiento por desempeño y trayectoria dentro del sistema financiero, manteniendo su condición de ingreso extraordinario y no habitual.

El acuerdo sellado por la Asociación Bancaria se consolidó como referencia salarial para otros gremios que negocian sus paritarias en medio de la inflación. Con la nueva escala, ningún empleado del sector cobrará menos de $1.915.982,88 brutos, reforzando la posición del rubro bancario entre las actividades con mejores remuneraciones del mercado laboral formal argentino.

De esta manera, el sindicato reafirmó su compromiso con la defensa del salario real, asegurando que los incrementos se mantengan atados a la evolución de la inflación y que los trabajadores preserven su poder adquisitivo en un contexto económico de alta volatilidad.