SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de agosto 2025 - 11:15

Paritarias de empleadas domésticas: cuánto cobrarán por septiembre de 2025

El sector definió un esquema de aumentos progresivos. Además contará con un bono no remunerativo.

Las empleadas domésticas cerraron paritarias para agosto y septiembre de 2025.&nbsp;

Las empleadas domésticas cerraron paritarias para agosto y septiembre de 2025. 

Las trabajadoras de casas particulares ya tienen confirmados sus ingresos para agosto y septiembre de 2025, luego del acuerdo alcanzado en la reunión entre los referentes del sector y la Secretaría de Trabajo. Allí se definió un esquema de aumentos progresivos junto con un bono no remunerativo para los meses de julio, agosto y septiembre.

Cómo quedan los salarios

El entendimiento estableció los siguientes ajustes sobre los salarios básicos vigentes:

Informate más

  • 3,5% a partir de junio 2025

  • 1% en julio 2025

  • 1% en agosto 2025

  • 1% en septiembre 2025

Con esta actualización, los haberes quedaron alineados hasta septiembre, cuando volverán a revisarse en función de la evolución económica y de la actividad del sector.

EMPLEADAS DOMÉSTICAS.jpg
Las empleadas domésticas llegaron a un nuevo acuerdo salarial.

Las empleadas domésticas llegaron a un nuevo acuerdo salarial.

Salario por hora en agosto de 2025

Según la grilla oficial difundida por la Upacp, estos son los valores mínimos para quienes trabajan por hora o jornada:

  • Por hora con retiro: $3022,77

  • Por hora sin retiro: $3261,38

Los montos aplican a quienes realicen tareas por menos de 24 horas semanales con un mismo empleador. A pesar de que todavía resta la homologación en el Boletín Oficial, ya rigen como referencia oficial.

Sueldo mensual en agosto de 2025

Para las empleadas mensualizadas de la quinta categoría (tareas generales), la grilla publicada por el gremio fija los siguientes valores:

  • Mensual con retiro: $370.833,03

  • Mensual sin retiro: $412.362,01

Estas cifras corresponden al régimen de la ley 26.844, que contempla jornadas de 24 horas semanales o más. Los empleadores, además, deben sumar antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

Bono extraordinario

El acuerdo paritario también incluyó un pago no remunerativo destinado a compensar los meses en que no se hicieron ajustes entre febrero y junio. Este bono se liquida una sola vez junto al sueldo de julio, agosto y septiembre, según la carga horaria semanal:

  • De 0 a 12 horas semanales: $4000

  • De 12 a 16 horas semanales: $6000

  • Más de 16 horas semanales y para el personal sin retiro: $9500

La normativa contempla un adicional del 30% sobre los salarios mínimos en las zonas consideradas como desfavorables: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias