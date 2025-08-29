Paritarias de empleadas domésticas: cuánto cobrarán por septiembre de 2025

El sector definió un esquema de aumentos progresivos. Además contará con un bono no remunerativo.

Las empleadas domésticas cerraron paritarias para agosto y septiembre de 2025.

Las trabajadoras de casas particulares ya tienen confirmados sus ingresos para agosto y septiembre de 2025 , luego del acuerdo alcanzado en la reunión entre los referentes del sector y la Secretaría de Trabajo . Allí se definió un esquema de aumentos progresivos junto con un bono no remunerativo para los meses de julio, agosto y septiembre .

El entendimiento estableció los siguientes ajustes sobre los salarios básicos vigentes :

Con esta actualización, los haberes quedaron alineados hasta septiembre, cuando volverán a revisarse en función de la evolución económica y de la actividad del sector.

Salario por hora en agosto de 2025

Según la grilla oficial difundida por la Upacp, estos son los valores mínimos para quienes trabajan por hora o jornada:

Por hora con retiro: $3022,77

Por hora sin retiro: $3261,38

Los montos aplican a quienes realicen tareas por menos de 24 horas semanales con un mismo empleador. A pesar de que todavía resta la homologación en el Boletín Oficial, ya rigen como referencia oficial.

Sueldo mensual en agosto de 2025

Para las empleadas mensualizadas de la quinta categoría (tareas generales), la grilla publicada por el gremio fija los siguientes valores:

Mensual con retiro: $370.833,03

Mensual sin retiro: $412.362,01

Estas cifras corresponden al régimen de la ley 26.844, que contempla jornadas de 24 horas semanales o más. Los empleadores, además, deben sumar antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

Bono extraordinario

El acuerdo paritario también incluyó un pago no remunerativo destinado a compensar los meses en que no se hicieron ajustes entre febrero y junio. Este bono se liquida una sola vez junto al sueldo de julio, agosto y septiembre, según la carga horaria semanal:

De 0 a 12 horas semanales: $4000

De 12 a 16 horas semanales: $6000

Más de 16 horas semanales y para el personal sin retiro: $9500

La normativa contempla un adicional del 30% sobre los salarios mínimos en las zonas consideradas como desfavorables: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.