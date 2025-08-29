El dólar blue cedió $15, hasta los $1.330 para la compra y a $1.350 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 29 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: cayeron todos los dólares, mientras treparon fuerte acciones y bonos
El dólar blue anotó su primera baja en nueve ruedas, pero se mantuvo arriba del oficial y los financieros
El billete paralelo anotó así su primera baja en dos semanas. La brecha con el tipo de cambio oficial cerró en el 1,3%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 29 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cedió $16,50 a $1.333.
Valor del MEP hoy, viernes 29 de agosto
El dólar MEP cotiza a $1.340,58 y la brecha con el oficial es del 0,6%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 29 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.341,50 y la brecha se ubica en el 0,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 29 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.748,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 29 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.354,12, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 29 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$112.582, según Binance.
