29 de agosto 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 29 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se mantiene arriba del oficial y los financieros.

Depositphotos

El dólar blue cedió $15, hasta los $1.330 para la compra y a $1.350 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El billete paralelo anotó así su primera baja en dos semanas. La brecha con el tipo de cambio oficial cerró en el 1,3%.

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 29 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cedió $16,50 a $1.333.

Valor del MEP hoy, viernes 29 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.340,58 y la brecha con el oficial es del 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 29 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.341,50 y la brecha se ubica en el 0,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 29 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.748,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 29 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.354,12, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 29 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$112.582, según Binance.

