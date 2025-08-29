Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 29 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se mantiene arriba del oficial y los financieros.

El dólar blue cedió $15, hasta los $1.330 para la compra y a $1.350 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El billete paralelo anotó así su primera baja en dos semanas. La brecha con el tipo de cambio oficial cerró en el 1,3%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, cedió $16,50 a $1.333.

El dólar MEP cotiza a $1.340,58 y la brecha con el oficial es del 0,6%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) opera a $1.341,50 y la brecha se ubica en el 0,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 29 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.748,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 29 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.354,12, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 29 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$112.582, según Binance.