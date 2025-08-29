Viernes de ahorro: accedé a ofertas exclusivas en este supermercado para ahorrar en productos de alacena hoy, 29 de agosto de 2025







Descubrí promociones imperdibles en harinas, snacks, galletitas, aceites y conservas para planificar tus compras y mantener siempre la despensa completa.

Para quienes disfrutan de mantener un stock de sus favoritos, estas promociones son ideales para ahorrar tiempo y dinero en cada visita al supermercado. Depositphotos

Llegó un nuevo viernes de ahorro y, como cada semana, los clientes están en búsqueda de ofertas exclusivas para aprovechar en productos de alacena. Desde alimentos básicos hasta tus marcas favoritas, los supermercados buscan incentivar las compras semanales con promociones que permiten llenar la despensa sin afectar el presupuesto.

Y DIA, una de las cadenas más populares, ofrece 2x1 y hasta 40% de descuento en esenciales como arroz, fideos, pan, conservas o harinas. Una jornada ideal para quienes quieren stockearse de lo que más utilizan en casa, planificar los menús de la semana y, al mismo tiempo, aprovechar precios especiales que no se repiten todos los días.

supermercado dia.jpg

Descuentos en Supermercados DIA Supermercados DIA presentó una serie de ofertas especiales en productos de alacena que permiten a los clientes renovar su despensa con importantes beneficios. Entre las promociones destacadas se encuentran:

Aprovechá 2x1 en harinas, snacks, pan lactal , mermelada, yerba, aceites, aderezos, conservas , café, arroz , dulce de leche y galletitas de marcas elegidas como Lay's, Bimbo, Nescafé , Morixe, Pureza, Savora, Hellmann's , esnaola, Traviata, Cruz de Malta y Knorr.

en harinas, snacks, , mermelada, yerba, aceites, aderezos, , café, , dulce de leche y galletitas de marcas elegidas como Lay's, Bimbo, , Morixe, Pureza, Savora, , esnaola, Traviata, Cruz de Malta y Knorr. Accedé a 2x1 en productos seleccionados de congelados , como papas fritas, hamburguesas, medallones de verdura, bocaditos de pollo y de pescado, helados y postres. DIA, Granja del Sol, McCain , Swift, NotCo y Green Life son algunas de las compañías participantes.

en productos seleccionados de , como papas fritas, hamburguesas, medallones de verdura, bocaditos de pollo y de pescado, helados y postres. DIA, Granja del Sol, , Swift, y Green Life son algunas de las compañías participantes. Hasta 2x1 en artículos de perfumería e higiene personal , tales como pasta dental, desodorante, shampoo, acondicionador, cremas hidratantes, productos de skincare y de tratamiento capilar , y máquinas de afeitar. Entre las marcas se encuentran Rexona, Axe, Colgate, CloseUp, Listerine, Sedal, Tressemé, Tío Nacho y Nivea.

, tales como pasta dental, desodorante, shampoo, acondicionador, cremas hidratantes, productos de skincare y de , y máquinas de afeitar. Entre las marcas se encuentran Rexona, Axe, Colgate, CloseUp, Listerine, Sedal, Tressemé, Tío Nacho y Nivea. 2x1 en cervezas de empresas como Salta, Miller, Heinekken, Quilmes , Imperial, Brahma, Schneider, Grolsch y Stella Artois.

de empresas como Salta, Miller, Heinekken, , Imperial, Brahma, Schneider, Grolsch y Stella Artois. Obtené hasta 40% de ahorro en seleccionados de productos frescos, como verduras, frutas, tapas de empanadas, fiambres, pastas, embutidos y lácteos de marcas como Paty, La Serenísima, Ilolay y Tonadita.

Temas oferta

Supermercados