Alan Ritchson habló por primera vez sobre los rumores que lo ponen como el nuevo Batman de James Gunn

Se trata de la versión que será parte del nuevo universo de DC Studios, una versión alternativa a la de Robert Pattinson.

El protagonista de la serie Reacher habló sobre la posibilidad de interpretar al héroe.

Los fans de Batman han estado atrapados en los rumores durante meses, pero ahora el propio Alan Ritchson ha aclarado la situación. La estrella de la serie Reacher finalmente ha hablado públicamente sobre los rumores en torno a su posible elección como el Caballero Oscuro en The Brave and the Bold de James Gunn.

En una nueva entrevista con Variety, Ritchson reveló que efectivamente ha habido conversaciones, pero que los fans no deberían hacerse ilusiones todavía.

"Bueno, no es un rumor que James Gunn sea fan. Él mismo lo dijo. ¿Y yo soy fan de James Gunn? Totalmente. No quiero engañar a la gente. Se ha hablado mucho de Batman. Pero no creo que Batman esté en mi futuro. Sí creo que hay algo en mi futuro con DC. Y me gustaría que siguiera siendo así".

Estos comentarios marcan la primera vez que Ritchson confirma abiertamente que Batman al menos ha formado parte de las conversaciones con Gunn.

¿Qué dijo James Gunn sobre la elección del próximo Batman? Sus declaraciones surgen tras semanas de especulaciones después de que el copresidente de DC Studios se definiera como un "gran fan de Alan Ritchson, tanto como actor como persona" durante una sesión de preguntas y respuestas. Gunn enfatizó que no había tomado ninguna decisión sobre el casting, pero dejó la puerta abierta, insinuando que Batman podría incluso aparecer antes de The Brave and the Bold.

Técnicamente, la versión de Batman del Universo DC ya existe, tras aparecer brevemente en Creature Commandos en un flashback. Pero la verdadera introducción llegará en la historia de Batman y Robin de Gunn, una película que, según ha insistido repetidamente, no competirá en el calendario con Batman Parte II de Matt Reeves. A sus 42 años, la edad de Ritchson ha sido tema de conversación entre los fans. Pero el personaje de Bruce Wayne en The Brave and the Bold está destinado a ser un veterano experimentado, presentando a Damian Wayne como Robin. Este no es el Batman del "primer año" del arco argumental de Robert Pattinson, sino un padre mayor y curtido en batallas. En ese sentido, el perfil de Ritchson podría encajar, pero parece que DC tiene otros planes para él.

