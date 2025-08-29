¿Conejos robots para atrapar serpientes? Sí, los usan en Florida y hasta huelen como reales







Las autoridades de Florida lanzaron conejos artificiales para combatir la plaga de serpientes en el territorio. Cómo funcionan y cuál es su grado de efectividad.

Conejos robots para terminar con las serpientes pitón: la original estrategia del estado de Florida. Prensa Libre

El Parque Nacional de los Everglades, en Estados Unidos, enfrenta una invasión de serpientes pitón que las autoridades han decidido combatir con conejos artificiales que desplegaron en la zona. Estos conejos "robots" hacen una simulación del olor y del calor corporal que habitualmente tienen estos animales para poder atrapar a las serpientes convirtiéndolos en una suerte de cebo.

Mike Kirkland, que trabaja en el programa de pitones del Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida, explicó que estos conejos están diseñados específicamente para imitar a los reales. "Se mueven, emiten una señal térmica e incluso tienen un difusor que rocía olor a conejo", detalló. Los conejos en cuestión no son más que simples conejos de juguetes, con algunos detalles fundamentales. Más allá del modo en que huelen, los robots emiten calor y se mueven como un conejo real. Funcionan con energía solar y se encienden y apagan a distancia.

serpientes-1695392934028_1280.jpg La serpiente pitón no es autóctona de Florida, sino que fue importada de otros estados como mascota exótica.

Los conejos son ubicados en pequeños corrales que cuentan con cámaras de video. Estas cámaras emiten una señal cuando se acerca una pitón. A partir de esa alarma, personal especializado se acerca al lugar para retirar la pitón. De acuerdo con los reportes, la estrategia es más efectiva que cuando emplearon conejos naturales para atraer a las serpientes pitón.

La invasión de serpientes pitón en Florida Las autoridades estadounidenses aseguran que esta especie de serpiente, conocida como pitón birmana, es responsable de la disminución exponencial de los mamíferos nativos del área del Parque Nacional de los Everglades. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGC) estima que hay miles de serpientes en la zona y su crecimiento fue exponencial hasta convertirse en una amenaza para la fauna local. El caso es que no son una especie autóctona sino que proliferaron luego de que en los noventa, fueran importadas a ese estado como mascotas exóticas. Desde ese momento, se establecieron en los pantanos subtropicales.

Si bien no son venenosas ni suelen atacar a humanos o animales domésticos, la presencia de las serpientes pitón en el ecosistema local impacta de lleno en la fauna que encuentra un depredador importado afectando su equilibrio. El objetivo de la medida que tomaron las autoridades de Florida busca reducir el número de reproducción de las pitones birmanas para evitar que se expandan por el parque. Esperan, con la mayor de las suertes, reducir hasta un 90% la población de las serpientes si el programa funciona correctamente.

