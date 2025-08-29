BCRA lanza más controles a bancos para contener el dólar y busca recuperar margen de intervención en futuros







El Central publicó una nueva regulación que limita el manejo de divisas de las entidades financieras. ¿Qué implica la medida?

El equipo económico apela a más regulaciones para limitar las presiones sobre el dólar.

El Banco Central (BCRA) lanzó nuevas restricciones para el manejo de divisas por parte de los bancos con el objetivo de contener las presiones sobre el dólar. La medida, que tomó por sorpresa a la city, suma otro ladrillo al muro de regulaciones sobre el sistema financiero que implementó el equipo económico para controlar el mercado cambiario antes de las elecciones.

Los principales cambios de esta normativa es que a partir de diciembre de este año, los bancos deberán cumplir a diario con los límites de su posición neta negativa en moneda extranjera. Además, esa posición no podrá superar el 30% de su responsabilidad patrimonial computable y no podrá aumentar el último día hábil del mes frente al día anterior.

Pero para explicar punto por punto los cambios, hay que resaltar que la posición global neta de moneda extranjera (PGNME) es el balance en dólares que tienen los bancos. Uno de los cambios que realizó el BCRA es que desde primero de diciembre de este año, los bancos deberán calcular su posición negativa en dólares todos los días.

