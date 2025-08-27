Atacaron la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora: piedrazos, insultos y dos detenidos

El Presidente junto a su hermana participaron de un recorrido por el centro de la localidad bonaerense, donde sufrieron un ataque por parte de vecinos. Personal policial activó un protocolo y retiraron a la comitiva presidencial del lugar.

La caravana de Milei fue atacada durante su paso por Lmas de Zamora.

El presidente Javier Milei y los candidatos de La Libertad Avanza sufrieron un ataque con piedras y botellas durante la caravana que llevaban adelante en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora . La comitiva debió ser evacuada de urgencia. El diputado José Luis Espert abandonó el lugar en moto ante los insultos de los vecinos. El intendente local había pedido "paz" en la previa. Hubo dos detenidos por los hechos y no se registraron heridos.

El mandatario participó este miércoles de una recorrida electoral por el partido del conurbano, en el marco de la complicada campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios locales del 7 de septiembre. En ese contexto, un grupo de personas arremetió con piedrazos y botellazos contra el jefe de Estado, que se encontraba acompañado de su hermana, Karina Milei.

El momento del ataque ocurrió minutos después de haber arribado al centro de la localidad, cuando se trasladaban por la avenida Hipólito Yrigoyen en la caja de una camioneta, junto al diputado y candidato, José Luis Espert, y al titular de La Libertad Avanza en PBA, Sebastián Pareja.

Tras el intento de ataque, el personal que acompañaba a la comitiva presidencial ordenó su evacuación inmediata y ordenaron suspender el resto de la actividad. Por los hechos se procedió con la detención de dos personas, aunque por el momento no se dio a conocer su identidad.

El vehículo que trasladaba al mandatario abandonó el lugar a toda velocidad y se dirigió rumbo a la Quinta presidencial, desde donde Milei compartió una imagen junto a Espert y su hermana para llevar tranquilidad respecto a su estado de salud.

ataque a milei lomas de zamora

"En Olivos con el PROFE José Luis Espert y EL JEFE Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia", dijo el jefe de Estado luego de arribar a la Residencia Presidencial con su hermana y el candidato a diputado nacional, quienes lo acompañaban en el vehículo al momento del ataque. "El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!", agregó Milei en un posteo.

abucheos a milei en Lomas de zamora

Espert, que se encontraba a bordo de la camioneta, debió abandonar el lugar en una moto. "Nosotros zafamos porque estábamos con el Presidente", dijo el diputado al canal TN tras el hecho. "Hubo violencia física", señaló. Pese a todo, afirmó que "no nos van a amedrentar" y continuarán con las recorridas por la Provincia.

El diputado apuntó contra "grupos kirchneristas" por el ataque y los vinculó con el intendente local, Federico Otermín, quien un rato antes había pedido a la sociedad que se exprese "en paz" ante la visita de Milei a la localidad. "Como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia", dijo y pidió que cada persona "se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia". "Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz", dijo el jefe comunal.

caravana Milei lomas (3) José Luis Espert tuvo que evacuar el lugar en moto.

"Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", afirmó minutos después el vocero Manuel Adorni. Además, aclaró que por la agresión "no hubo heridos". "Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", remarcó.

Más tarde, compartió una imagen en la que se puede observar una de las piedras que se arrojaron sobre la caravana. "Podrían haber matado a cualquiera. No les importa la vida humana, menos aún les va a importar el país", afirmó Adorni.

espert, milei y pareja

Javier Milei habló sobre los audios de Diego Spagnuolo

Los hechos tuvieron lugar en medio de un creciente descontento de la ciudadanía a raíz de la situación económica y la filtración de los audios donde Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS, exabogado y amigo personal de Milei, revela una presunta trama de corrupción donde distintas droguerías como Suizo Argentina le habrían pagado coimas a Karina Milei a cambio de millonarios contratos con el Estado.

En medio de incidentes, el presidente Milei habló por primera vez sobre los audios. No negó su veracidad y aseguró que su exabogado, Diego Spagnuolo, "miente" y que lo llevará a la Justicia.

"Todo lo que dice (Diego Spagnuolo) es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió", afirmó Milei en medio de la caravana de campaña ante una consulta de la prensa.

Días atrás, en un acto en Junín también se registraron insultos por parte de manifestantes contra Pareja y Espert cuando se dirigían hacia el lugar donde iba a hablar el presidente Milei.

La recorrida de este miércoles por la tercera sección electoral abarca además municipios como La Matanza, Quilmes y Almirante Brown, todos gobernados por el peronismo y donde el ajuste económico aplicado por la Casa Rosada afecta especialmente a los sectores más vulnerables.

La boleta libertaria de la tercera sección es encabezada por el excomisario Maximilano Bondarenko, quien estuvo junto a Javier y Karina en la caravana.

A fines del mes pasado, tras el cierre de listas para los comicios del 7 de septiembre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció ante la Justicia una maniobra de desestabilización institucional protagonizada por altos mandos de la Policía bonaerense que colaboraban con la campaña de Bondarenko.

La presentación de la administración de Axel Kicillof apuntaba a un presunto complot gestado por 24 efectivos de la policía bonaerense que habrían articulado acciones para beneficiar políticamente al excomisario.

La agenda de Milei tendría otra parada bonaerense el jueves de la semana próxima para el cierre de campaña en Moreno, primera sección electoral, también en otro municipio gobernado por el peronismo, donde buscarán instalar el lema "kirchnerismo nunca más".