Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 29 de agosto

El dólar oficial sufrió una fuerte caída tras la licitación del Tesoro.

El dólar oficial cotizó a $1.307,28 para la compra y a $1.349,44 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.305 para la compra y $1.345 para la venta .

El dólar blue se vendió a $1.350 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, cedió $16,50 a $1.333.

El dólar MEP cotiza a $1.340,58 y la brecha con el oficial es del 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 29 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.341,50 y la brecha se ubica en el 0,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 29 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.748,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 29 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.354,12, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 29 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$112.582, según Binance.