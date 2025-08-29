El dólar oficial cotizó a $1.307,28 para la compra y a $1.349,44 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.305 para la compra y $1.345 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 29 de agosto
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 29 de agosto
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este viernes 29 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.350, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 29 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cedió $16,50 a $1.333.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 29 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.350 y la brecha con el oficial cerró en el 1,3%.
Valor del MEP hoy, viernes 29 de agosto
El dólar MEP cotiza a $1.340,58 y la brecha con el oficial es del 0,6%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 29 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.341,50 y la brecha se ubica en el 0,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 29 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.748,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 29 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.354,12, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 29 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$112.582, según Binance.
- Temas
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario