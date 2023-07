Paritarias: metalúrgicos iniciaron un paro de 48 horas por falta de acuerdo

Desde el gremio, insisten que su objetivo es "la recuperación y recomposición del salario justo y digno para todas y todos los trabajadores metalúrgicos". De ahí la activación de este Plan Nacional de Lucha en tres etapas de acción sindical que irán in crescendo desde esta semana. "No hacemos toda esta movida para retirarnos de la mesa sin lo que nosotros consideramos que nos corresponde", indicó otro dirigente de la UOM que participa de la mesa de negociación. Y remarcó que el acuerdo con los metalúrgicos está atado al de los siderúrgicos "por una cuestión de sentido común: no se puede avanzar con una cámara y no con el resto".