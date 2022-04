Paro bancario: qué tramites se pueden hacer y cuáles no más allá del cierre

Con motivo de este paro, los clientes bancarios no podrán realizar ninguna gestión comercial que requiera la concurrencia a las instituciones o la atención telefónica. Sin embargo, no se prevén inconvenientes para realizar trámites a través del Homebanking o por cajero automático (en este último caso, es importante aclarar que algunas filiales de La Bancaria en el interior del país advirtieron sobre que no se realizará recarga de efectivo en las terminales).

De todos modos, para atenuar la demanda de billetes físicos, las entidades bancarias recomendaron a los usuarios que utilicen como medio de pago la tarjeta de débito, por ser "un medio seguro e inmediato" para pagar. También añadieron que se podrán hacer con normalidad operaciones a través de home-banking y celular (transferencias inmediatas y pago de servicios todos los días, las 24 horas).

Además, los comercios son uno de los canales alternativos para retirar dinero en efectivo utilizando tarjeta de débito.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adelantó para el pago para los jubilados que debían mañana a raíz del paro bancario que se realizará en la jornada del jueves.

El organismo confirmó que el pago que se trasladó para este miércoles es para los beneficiaros que perciban haberes superiores a $36.676 y cuyos DNI culminen con los números 4, 5, 6 y 7.

A su vez, se informó que también se efectuará el pago del bono de $6.000 correspondiente al mes de abril para los beneficiarios con DNI terminados en 7 y 8.