Pascuas ajustadas: el costo de elaboración de roscas y huevos subió hasta el 40% respecto del 2025 + Seguir en









La CIPAN remarcó que, por este motivo, se encarecerán los dos productos más vendidos durante esta festividad.

Las familias se verán afectadas por la suba de la rosca y los huevos de Pascuas.

La Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires advirtió que estas Pascuas estarán marcadas por fuertes subas en los productos clásicos. Según estimaciones del sector, una rosca de Pascua costará entre $15.000 y $20.000, mientras que un huevo chico se ubicará entre $8.000 y $10.000.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esto sucederá por una fuerte suba en los costos de elaboración, alrededor de 35% y 40% respecto del año pasado. Este relevamiento realizado junto al equipo económico de CIPAN marcará una temporada con menores ventas porque los precios estarán fuera del alcance de muchas familias.

Cómo reacciona el sector al encarecimiento de las Pascuas “Este año va a ser peor que el anterior”, señaló Martin Pinto, referente de CIPAN y presidente del Centro de Panaderos de Merlo, quien remarcó que el incremento de insumos vuelve cada vez más difícil sostener precios accesibles en una fecha clave para la actividad.. Para los panaderos, el panorama anticipa una nueva caída en las ventas, en medio de la pérdida del poder adquisitivo y la retracción del consumo.

La advertencia del sector vuelve a poner en primer plano el impacto de la crisis sobre la producción y el consumo: no solo se encarecen los productos típicos de Pascua, también se achica el acceso de muchas familias a consumos tradicionales que hasta hace poco formaban parte de esta celebración.

Temas Pascuas