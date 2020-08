Productoras no integradas dicen que no falta petróleo en refinerías

Los productores de petróleo no integrados salieron al cruce de las distintas voces del sector del oil & gas que plantearon en las últimas horas la posibilidad de que falte abastecimiento de crudo para que las refinerías puedan elaborar sus derivados. Se trata de un paper, un documento, que recorrió redes sociales, y que evidencia la posición de las principales empresas del sector, encabezadas por Vista, la petrolera que conduce Miguel Galuccio, aunque secundada por empresas de la talla de Tecpetrol, Pluspetrol, Exxon, CHNC, Petronas, Pampa, Equinor, Shell y otras. Estas empresas que producen en el país también han registrado exportaciones crecientes en los últimos meses. En el documento consignan que no existe en estos momentos ningún faltante de stock en las terminales. Sostienen que tanto en Bahía Blanca como en las caletas del Golfo existe stock suficiente para las refinerías, mientras señalan que no hay ningún motivo para que se frenen las exportaciones de crudo liviano, al argumentar que están siendo fundamentales para dinamizar el sector y sostener niveles de actividad en un momento complejo por la pandemia global.