Con el estrecho de Hormuz aún cerrado, el mercado de opciones señala un riesgo creciente de que el petróleo alcance un nuevo máximo histórico.

Los precios siguen siendo volátiles a pesar de las señales incipientes de que Washington y Teherán buscan una solución para poner fin al conflicto.

Los operadores están invirtiendo masivamente en opciones sobre el petróleo , apostando a que el crudo Brent se disparará a un máximo histórico de al menos 150 dólares por barril para finales de abril , a medida que la guerra en Medio Oriente continúa estrangulando los suministros a través del estrecho de Ormuz.

El crudo Brent, que actualmente se cotiza en torno a los 107 dólares por barril para entrega en mayo, ha experimentado un alza de casi el 50% desde el 28 de febrero, fecha en que estalló la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán , bloqueando de hecho el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz. Los precios siguen siendo volátiles a pesar de las señales incipientes de que Washington y Teherán buscan una solución para poner fin al conflicto.

Las operaciones con opciones en el mercado de derivados muestran que las apuestas se han multiplicado por diez en las últimas semanas a que el petróleo alcance al menos los 150 dólares por barril a finales de abril, a medida que los operadores se preparan para la volatilidad a corto plazo. Esto superaría el máximo histórico del Brent de 147 dólares por barril, alcanzado en 2008, cuando la creciente demanda puso a prueba la capacidad de suministro.

Los datos de ICE muestran que la propiedad de los contratos que vencen a finales de abril y que otorgan al titular la opción de comprar futuros de Brent de junio a 150 dólares (conocidos como opciones de compra) es casi 10 veces mayor que hace un mes.

"Estas señales indican claramente que los inversores perciben escenarios de riesgo extremo derivados del conflicto actual y que cada vez intentan más gestionarlos", declaró Tim Skirrow, director de derivados y energía de Energy Aspects. "Un precio del petróleo de 150 dólares por barril sin duda provocará una crisis de demanda, pero mientras el petróleo no pueda salir del Golfo, existirá el riesgo de una escasez total".

Las apuestas de u$s150 o más están en aumento

El interés abierto en opciones de compra (call) con vencimiento en abril y precio de ejercicio de 150 dólares ha aumentado a 28.941 lotes, cada uno equivalente a 1.000 barriles de petróleo. Según el precio actual del crudo, esto equivaldría a casi 3.000 millones de dólares en crudo. Hace un mes, el interés abierto en opciones de compra de 150 dólares era de tan solo 3.374 lotes. Los datos no revelan cuántos inversores poseen estas opciones, ni tampoco se puede identificar a los mismos.

El interés abierto en opciones para comprar petróleo a 160 dólares ha pasado de cero a 14.676 lotes, lo que equivale a unos 1.500 millones de dólares en crudo, mientras que el interés abierto en opciones de compra entre 200 y 240 dólares asciende a unos 1.000 millones de dólares. Incluso existe un interés limitado en opciones de compra de junio a 300 dólares.

A pesar del aumento de las apuestas a favor del crudo a 150 dólares el barril, la mayor parte de las posiciones corresponden a quienes tienen opciones para comprar petróleo a 100 dólares, con 61.594 lotes de interés abierto.

Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial diario de petróleo se encuentra actualmente atrapada en el Golfo Pérsico, lo que ha disparado los precios del petróleo, desde el coste de su transporte y aseguramiento hasta máximos históricos, incluso de varios años. Cualquier indicio de un repunte significativo del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz probablemente lleve a los mercados a reevaluar los precios.

La tenencia de opciones de venta con vencimiento a finales de abril se concentra muy por debajo de los niveles actuales, con el mayor interés abierto entre 45 y 70 dólares por barril. Si bien las posiciones en esos precios de ejercicio también han aumentado, el incremento ha sido mucho más lento que en las opciones de compra al alza, lo que sugiere que los inversores prevén escenarios extremos en ambas direcciones, pero creen que existe una mayor probabilidad de nuevos repuntes de precios.

Por Amanda Cooper y Robert Harvey, de agencia Reuters