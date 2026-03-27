El petróleo se consolida arriba de los u$s100 y los futuros de Wall Street adelantan una nueva jornada de bajas + Seguir en









La bolsa norteamericana viene de anotar su peor jornada desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. Mientras, el crudo vuelve a ubicarse por encima de los u$s100 el barril.

Cuáles son las acciones que más suben en la jornada. NYSE

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja en la preapertura de este viernes, mientras que los precios del petróleo no frenan su rebote después de que la prórroga del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán reabra el estrecho de Ormuz no logró calmar a los mercados.

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El aplazamiento del plazo por parte de Trump, después del cual dijo que Irán enfrentará ataques a su infraestructura energética, se produjo justo después de que las acciones de Wall Street cerraran el jueves su mayor caída en un día desde que comenzó la guerra.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,16% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,26%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Albemarle (+2,3%), APA (+1,1%) y Quanta (+1,17%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Enphase (-2,49%), Robinhood (-1,92%) y Huntington (-2,07%).

En Europa, el Euro Stoxx baja 1,03%, el DAX alemán retrocede 1,13% y el CAC francés acompaña con 0,74%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido opera con un rojo de 0,48%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,38%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,62%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,40% y el Nikkei 225 japonés cayó apenas 0,08%. mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Depositphotos El petróleo vuelve a poner presión Un informe del Wall Street Journal de que Trump estaba considerando enviar más tropas se sumó a la preocupación de que la guerra se convierta en un conflicto terrestre, sin ninguna certeza de que el estrecho de Ormuz, a través del cual normalmente fluye el 20% de la energía mundial, se reabrirá pronto al transporte marítimo. Un funcionario iraní desestimó el jueves una propuesta de Estados Unidos para poner fin al conflicto como "unilateral e injusta". Mientras tanto, el petróleo vuelve a acomodarse por encima de los u$s100 el barril, como es el caso del crudo Brent, que sube 2,28% hasta los u$s104,25. Por su parte, el crudo WTI de EEUU avanza hasta los u$s96,91 (+2,5%).