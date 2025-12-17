El dólar blue se afianzó en los $1.500 y la brecha con el dólar oficial llegó al 3,4% + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió en la semana y alcanzó los $1.500 por primera vez desde las elecciones. Depositphotos

El dólar blue se mantuvo estable en la jornada y cerró a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

De esa manera, el tipo de cambio informal volvió a cerrar a $1.500 por segunda jornada consecutiva, por lo que acumula una suba de $55 en lo que va de la semana. La brecha con el dólar mayorista ya llegó al 3,4%.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 17 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.451.

Valor del CCL hoy, miércoles 17 de diciembre El dólar CCL cotiza a $1.554,11 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,1%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 17 de diciembre El dólar MEP opera a $1.514,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,4%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.567,09, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.722,77, según Binance.