Carlo Ancelotti habló de las chances de Neymar para ir al Mundial 2026 con la Selección de Brasil







El entrenador de la selección brasileña afirmó que Neymar Jr. está en la lista de los jugadores que pueden ir a la Copa del Mundo de 2026, en la víspera del encuentro amistoso que disputarán en Lille (Francia) ante Túnez.

Carlo Ancelotti habló sobre una posible convocatoria de Neymar Jr, que no entró en la última lista de Brasil en este parón de selecciones, y avisó que el jugador puede ir con la "Canarinha" al Mundial 2026, siempre y cuando se recupere de sus molestias y obtenga un buen rendimiento.

"Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros lo observaremos, como a otros, para intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial", indicó el entrenador italiano.

"Se ha curado de la lesión y ahora tiene seis meses para recuperarse. Cuando acabe el campeonato en Brasil tendrá vacaciones y después podrá mostrar su calidad y también su condición física cuando empiece nuevamente el campeonato", añadió Ancelotti.

La pentacampeona del mundo disputará un nuevo encuentro amistoso, esta vez ante Túnez, tras doblegar a Senegal por 2-0 el pasado sábado en el Emirates Stadium de Londres. Por ello, Ancelotti habló de continuar con las buenas sensaciones y abrió la posibilidad a efectuar cambios en el once inicial.