Plazo fijo en 2026: cuánto hay que invertir para generar $150.000 en 30 días

Las tasas siguen lejos de los niveles de años anteriores y obligan a invertir sumas más altas para obtener rendimientos importantes.

Con los rendimientos actuales, se necesitan millones de pesos para alcanzar una ganancia mensual cercana a los $150.000.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan invertir, sin asumir grandes riesgos . Sin embargo, la caída de las tasas de interés modificó significativamente la ecuación para los ahorristas. Hoy, obtener ganancias importantes exige inmovilizar montos mucho más elevados que en años anteriores.

La reducción de la inflación y los cambios en la política monetaria impulsaron una baja generalizada en los rendimientos ofrecidos por las entidades financieras. Como consecuencia, quienes buscan complementar ingresos o generar ingresos mensuales mediante esta herramienta deben analizar cuidadosamente cuánto capital necesitan invertir, para alcanzar un objetivo de seis cifras.

En este escenario, resulta fundamental comprender cómo se calculan los intereses y qué factores conviene analizar antes de inmovilizar una suma importante durante un mes.

De acuerdo con las tasas informadas por el Banco Nación para junio de 2026, una inversión de $11.200.000 durante 30 días permite superar los $150.000 de ganancia mensual.

en sucursal, la entidad ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 16,50%. Con esas condiciones, el rendimiento generado por un depósito de $11.200.000 es de $151.890,41. Al finalizar el plazo, el ahorrista recibe un total cercano a $11.351.890,41 entre capital e intereses

La situación cambia para quienes constituyen el plazo fijo mediante home banking o canales electrónicos.

en este caso, el Banco Nación ofrece una TNA del 19,25%, superior a la disponible en sucursal. Con la misma inversión inicial de $11.200.000, la ganancia obtenida durante 30 días alcanza $177.205,48. Al vencimiento, el cliente recibe $11.377.205,48

La diferencia supera los $25.000 y demuestra el impacto que tiene la tasa aplicada sobre el resultado final de la operación. Estos valores permiten observar cómo hoy el plazo fijo exige capitales elevados para obtener ingresos mensuales significativos. Mientras que años atrás era posible generar rendimientos importantes con sumas más reducidas, el escenario actual obliga a incrementar el monto invertido para alcanzar objetivos similares.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

La situación actual del plazo fijo y los conocimientos básicos

La principal ventaja del plazo fijo es la previsibilidad. Desde el momento de la constitución, el inversor conoce exactamente cuánto dinero recibe al vencimiento. Esa característica explica por qué continúa siendo una de las opciones preferidas por quienes priorizan la seguridad y buscan evitar la volatilidad de otros instrumentos financieros.

Sin embargo, hoy las tasas son considerablemente más bajas que las registradas durante períodos de inflación alta. Como consecuencia, los rendimientos también se redujeron.

Para muchos especialistas, el principal aspecto a evaluar no es únicamente la ganancia obtenida, sino la relación entre esa suma y la evolución de los precios. En otras palabras, el objetivo de cualquier inversión no consiste solamente en generar intereses y ganancias, sino también en preservar el poder adquisitivo del capital invertido.

Otro punto importante es que las tasas pueden variar entre entidades financieras. La modalidad electrónica se consolidó como la opción más conveniente para la mayoría de los usuarios. Además de evitar trámites presenciales, permite acceder a tasas superiores en numerosos casos.

La constitución de un plazo fijo digital suele realizarse en pocos minutos. El cliente ingresa a home banking, selecciona el monto deseado, define el plazo y confirma la operación. Al llegar el vencimiento, los fondos pueden acreditarse automáticamente en la cuenta bancaria o renovarse para iniciar un nuevo período de inversión.

También existen variantes de esta herramienta, como los plazos fijos UVA. Sin embargo, el plazo fijo tradicional continúa concentrando la mayor parte de los ahorristas que eligen esta modalidad. La elección final dependerá del perfil y los objetivos financieros de cada persona.