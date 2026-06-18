Plazo Fijo ¿es negocio?: el ranking de tasas de las principales entidades financieras en junio 2026

La modalidad online del plazo fijo difiere de la presencial en porcentaje de tasas a la hora de hacer una colocación.

Pasan los años y el plazo fijo se mantiene entre las alternativas preferidas por quienes buscan obtener una rentabilidad conocida desde el inicio de la inversión . Las entidades financieras ofrecen tasas diferentes para este instrumento y esa variación puede generar diferencias relevantes en el resultado final de una colocación.

Los ahorristas suelen comparar rendimientos antes de inmovilizar sus fondos durante 30 días. La tasa de interés que paga cada banco influye de manera en la ganancia final , por lo que una misma inversión puede arrojar resultados distintos según la entidad elegida. El monto exacto depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente en cada banco.

A pesar del bajo rendimiento que ofrecen hoy en día , el plazo fijo conserva su atractivo entre quienes priorizan previsibilidad y bajo nivel de riesgo. Este instrumento permite conocer desde el momento de la constitución cuánto dinero se recibirá al vencimiento.

¿Me conviene invertir en un plazo fijo?

Los rendimientos muestran diferencias importantes entre una entidad y otra. La elección del banco puede modificar de manera considerable la rentabilidad obtenida sobre un mismo capital. Los ahorristas siguen de cerca las actualizaciones de tasas debido a que el mercado financiero presenta cambios frecuentes. La comparación entre alternativas se transformó en una herramienta fundamental para quienes buscan mejorar el resultado de sus inversiones.

Si tomamos como referencia al Banco Nación, este ofrece actualmente una TNA de 19% para depósitos a plazo fijo. Una inversión de $3.000.000 durante 30 días genera un monto final de $3.046.849,32. El rendimiento obtenido en ese escenario alcanza los $46.849,32 al término del período pactado. El inversor conoce el resultado desde el primer día de la operación, una característica que distingue a este producto de otras alternativas financieras.

Banco Provincia de Buenos Aires presenta una tasa superior para clientes. La entidad paga una TNA de 19,5%, lo que permite alcanzar una ganancia aproximada de $48.082 sobre una colocación de $3.000.000 a 30 días. El monto total recibido al vencimiento ronda los $3.048.082 en ese caso. La diferencia frente a otras entidades refleja la importancia de comparar las tasas disponibles antes de invertir.

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Ranking de tasas de interés

Las principales entidades financieras ofrecen actualmente los siguientes rendimientos: