Plazo fijo: ¿cuánto deberías invertir para obtener una ganancia de $200.000?

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento en pesos con un nivel de riesgo bajo . Sin embargo, desde que el Banco Central dejó de establecer una tasa mínima para estas inversiones, cada banco fija el interés que paga a sus clientes. Como consecuencia, la rentabilidad depende de la entidad elegida y, en muchos casos, también del canal por el que se constituye.

Como referencia, el Banco Nación ofrece actualmente una TNA del 15,50% para los plazos fijos constituidos en sucursal y del 19% para los realizados por canales electrónicos . Esa diferencia impacta directamente en el rendimiento final y en el capital necesario para alcanzar un determinado objetivo de ganancia.

Quien tenga como objetivo obtener alrededor de $200.000 de ganancia puede tomar como referencia que un capital cercano a $16 millones resulta suficiente si constituye el plazo fijo en una sucursal del Banco Nación con la tasa actualmente vigente. Por su parte, quienes opten por la modalidad electrónica necesitan inmovilizar un monto menor para alcanzar el mismo rendimiento, ya que la tasa ofrecida por el banco es superior. Esa diferencia convierte al canal digital en la alternativa más conveniente dentro de la misma entidad para quienes buscan maximizar el interés generado.

El mercado de plazos fijos cambió de manera significativa desde que las entidades financieras recuperaron la libertad para establecer sus propias tasas de interés . Actualmente, ya no existe un rendimiento uniforme y cada banco publica periódicamente los porcentajes que aplica a este tipo de inversiones.

En general, las entidades suelen ofrecer mejores condiciones para los depósitos constituidos por home banking. Esa estrategia busca incentivar el uso de los canales digitales y reducir la operatoria presencial en las sucursales.

Banco Provincia: 19,50%

Banco Nación: 19,00% (canales electrónicos)

(canales electrónicos) BBVA: 18,75%

Banco Macro: 18,50%

Banco Credicoop: 17,50%

ICBC: 17,20%

Banco Ciudad: 17,00%

Banco Patagonia: 16,00%

Banco Galicia: 15,00%

Banco Santander: 14,50%

Ámbito

¿Qué conviene más: plazo fijo tradicional o un plazo fijo UVA?

Además del plazo fijo tradicional, los bancos ofrecen la posibilidad de invertir mediante un plazo fijo UVA, una modalidad cuyo capital se ajusta de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La principal diferencia entre ambos instrumentos es que el plazo fijo tradicional permite conocer desde el inicio cuánto dinero se obtiene al vencimiento. El interés queda fijado cuando se constituye la operación y no cambia durante todo el período de la inversión.

El plazo fijo UVA funciona de otra manera. En lugar de pagar una tasa fija elevada, actualiza el capital siguiendo la inflación y agrega un interés adicional de baja magnitud. Por eso, suele ser una alternativa elegida por quienes priorizan preservar el poder adquisitivo del dinero cuando esperan que la inflación siga siendo alta. Sin embargo, esta modalidad tiene una condición importante: el plazo mínimo de permanencia es de 180 días, salvo en la versión precancelable, que permite retirar los fondos antes bajo determinadas condiciones y con una rentabilidad diferente.

La conveniencia de una u otra opción depende del contexto económico y de las necesidades de cada inversor. Quienes necesitan disponer del dinero suelen inclinarse por el plazo fijo tradicional, ya que ofrece liquidez a los 30 días y un rendimiento conocido desde el primer momento. Quienes pueden inmovilizar el capital durante seis meses o más y consideran que la inflación podría superar ampliamente las tasas tradicionales suelen encontrar en el plazo fijo UVA una herramienta para proteger el valor real de sus ahorros.