Plazo fijo: ¿cuáles son los bancos con mejor tasa en la primera semana de agosto?

La diferencia entre los porcentajes más altos y los más bajos puede superar los $5.700 por cada $1 millón invertido durante 30 días.

Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a mostrar diferencias importantes durante la primera semana de agosto. Aunque el escenario sigue marcado por rendimientos inferiores a los registrados meses atrás, algunos bancos ofrecen tasas superiores al 20% nominal anual (TNA), mientras que las principales entidades del sistema mantienen porcentajes que, en varios casos, se ubican por debajo del 17%.

Esta dispersión hace que comparar las opciones disponibles antes de concretar un plazo fijo sea más importante que nunca. Con el mismo capital y el mismo plazo de inversión, un ahorrista puede obtener varios miles de pesos más simplemente eligiendo otra entidad financiera.

El rendimiento de un plazo fijo depende exclusivamente de la tasa que paga cada entidad financiera . En la primera semana de agosto, estos son los valores informados por los principales bancos para depósitos a 30 días:

La diferencia entre las entidades no es menor. Mientras un banco con una tasa cercana al 16% genera un interés considerablemente más bajo, las alternativas que ofrecen cifras superiores al 20% permiten mejorar la rentabilidad sin aumentar el capital invertido ni extender el plazo del depósito.

La tasa de interés suele ser el primer dato que observan los ahorristas, pero no es el único punto que conviene revisar antes de inmovilizar el capital durante un mes. En primer lugar, muchas entidades diferencian la rentabilidad según el canal elegido para constituir el plazo fijo. En algunos casos, la mejor tasa solo está disponible para operaciones electrónicas , mientras que los depósitos efectuados en sucursal reciben un rendimiento menor.

También es importante verificar si la tasa publicada corresponde exclusivamente a clientes del banco o si cualquier persona puede acceder mediante un plazo fijo electrónico para no clientes. Desde hace varios años, distintas entidades permiten realizar este tipo de inversiones sin necesidad de abrir previamente una caja de ahorro.

Otro punto a considerar es la disponibilidad del dinero. El plazo fijo tradicional inmoviliza el capital hasta el vencimiento y no permite retirarlo anticipadamente. Por ese motivo, resulta conveniente invertir únicamente fondos que no vayan a necesitarse durante ese período. Además, conviene recordar que las tasas pueden modificarse con frecuencia. Los bancos tienen la posibilidad de actualizar sus rendimientos según las condiciones del mercado, por lo que una entidad que hoy encabeza el ranking puede perder esa posición pocos días después.

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Errores comunes al invertir a 30 días y cómo evitarlos

Uno de los errores más frecuentes consiste en constituir el plazo fijo directamente en el banco donde se cobra el sueldo sin comparar previamente las tasas disponibles. Muchas personas priorizan la comodidad, aunque esa decisión puede implicar resignar una parte de la rentabilidad.

Otro punto que suele pasarse por alto es la modalidad de contratación. Algunas entidades ofrecen tasas promocionales únicamente para depósitos digitales, mientras que otras mantienen el mismo rendimiento independientemente del canal utilizado. Verificar ese detalle antes de confirmar la operación evita perder intereses innecesariamente.

También es habitual que algunos inversores se concentren exclusivamente en el porcentaje informado sin calcular cuánto dinero van a recibir al vencimiento. La diferencia puede parecer chica cuando se observa la TNA, pero sobre montos altos termina teniendo un impacto significativo. Otro error consiste en no revisar con frecuencia las actualizaciones de cada banco. Las tasas cambian de acuerdo con las condiciones financieras y monetarias, por lo que comparar las opciones antes de cada renovación sigue siendo una práctica fundamental.