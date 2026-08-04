Plazo fijo sigue sin repuntar: lo que se obtiene al invertir $400.000

Con las tasas actuales, el rendimiento de un plazo fijo continúa siendo acotado. Cuánto ganás en 30 días y qué ofrecen los principales bancos.

El rendimiento de los plazos fijos continúa limitado tras la baja de tasas: comparar la oferta de cada banco puede mejorar la rentabilidad.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas que buscan obtener un rendimiento, sin asumir riesgos. Sin embargo, tras las últimas bajas en las tasas de interés, la rentabilidad quedó lejos de los niveles registrados meses atrás.

Con este escenario, quienes evalúan inmovilizar sus pesos durante un mes suelen preguntarse cuánto dinero pueden generar. A continuación, el rendimiento estimado para una inversión de $400.000 y las tasas que ofrecen algunos de los principales bancos del país.

El monto final de un plazo fijo depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que aplique cada entidad financiera. Con una tasa cercana al 30% anual , una inversión de $400.000 a 30 días genera un interés aproximado de $9.860 , por lo que al vencimiento se reciben alrededor de $409.860 .

El rendimiento puede variar según el banco elegido , ya que cada entidad tiene libertad para fijar sus propias tasas. Por eso, antes de constituir un plazo fijo es recomendable comparar las opciones disponibles para obtener una mejor rentabilidad.

Las tasas de plazo fijo difieren entre las entidades bancarias y se actualizan periódicamente de acuerdo con las condiciones del mercado financiero y la política monetaria.

Banco Provincia: 21%

21% Banco Nación: 19%

19% Banco Macro: 18,5%

18,5% BBVA Argentina: 18,25%

18,25% ICBC Argentina: 17,7%

17,7% Banco Galicia: 17,5%

17,5% Banco Credicoop: 17,5%

17,5% Banco Ciudad: 17%

17% Banco Santander: 16%

16% Banco Patagonia: 16%

Antes de invertir, es conveniente consultar la tasa vigente en el banco elegido a través de sus canales oficiales o desde el sitio del Banco Central, donde se publican los rendimientos informados por cada entidad. Esa comparación permite calcular con mayor precisión cuánto dinero se obtendrá al finalizar el plazo.

Además, la mayoría de los bancos permite constituir un plazo fijo de manera completamente digital, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

El Banco Nación, por ejemplo, ofrece la posibilidad de crear, consultar y renovar depósitos a plazo fijo desde la aplicación BNA+ o mediante cajeros automáticos de la Red Link. El servicio está disponible los días hábiles entre las 5 y las 22 horas y permite realizar la operación de forma segura, sin trasladar efectivo y con información actualizada sobre las tasas vigentes.