¿Me sirve invertir en un plazo fijo? Todo lo que tenés que considerar antes de inmovilizar tus ahorros

Antes de inmovilizar el capital durante 30 días conviene analizar las tasas, el contexto económico y si existe una alternativa más conveniente.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos por su simplicidad y porque permite conocer desde el primer momento cuánto se cobrará al vencimiento . Sin embargo, el escenario cambió durante los últimos meses. Con la desregulación de las tasas mínimas y un rendimiento que quedó bastante por debajo de los niveles registrados en otros momentos, muchos ahorristas empezaron a preguntarse si todavía vale la pena inmovilizar el dinero durante 30 días.

La respuesta depende del objetivo de cada inversor . Para quienes priorizan la seguridad y buscan evitar la volatilidad de otros instrumentos financieros, el plazo fijo continúa siendo una opción válida. En cambio, quienes pretenden obtener un rendimiento que acompañe o supere la inflación deben analizar con mayor detalle las alternativas disponibles antes de tomar una decisión.

Actualmente, cada banco define libremente la tasa que ofrece a sus clientes, por lo que la diferencia entre una entidad y otra puede representar varios miles de pesos adicionales por una misma inversión. Por eso, comparar las propuestas disponibles dejó de ser una recomendación para convertirse en un paso casi obligatorio antes de constituir un depósito.

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo, las entidades financieras empezaron a competir ofreciendo distintos rendimientos. Esto provocó que hoy existan diferencias importantes entre bancos tradicionales, bancos digitales y compañías financieras.

Las entidades más grandes mantienen tasas cercanas al 16% y 19% nominal anual para depósitos a 30 días, mientras que algunos bancos privados y compañías financieras superan el 22%. Esa brecha tiene un impacto directo sobre la rentabilidad final de la inversión, especialmente cuando se colocan montos elevados.

Otra cuestión que cambió es que muchas entidades reservan las mejores tasas para quienes constituyen el plazo fijo mediante home banking o canales electrónicos. En algunos casos, realizar la operación desde una sucursal implica aceptar un rendimiento inferior respecto del canal electrónico.

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¿Qué tengo que tener en cuenta antes de depositar un plazo fijo?

Antes de invertir conviene definir para qué se necesita el dinero. El plazo fijo tradicional exige mantener el capital inmovilizado durante el período acordado, que generalmente es de 30 días. Si existe la posibilidad de necesitar esos fondos antes del vencimiento, probablemente no sea la herramienta más adecuada.

También es importante evaluar el rendimiento real. La tasa publicada por el banco representa una ganancia nominal, pero el verdadero resultado depende de cómo evolucione la inflación durante ese mismo período. Si los precios aumentan por encima del interés obtenido, el ahorrista puede terminar perdiendo poder adquisitivo aunque reciba más pesos al vencimiento.

Otro punto clave es verificar si el banco permite constituir plazos fijos para no clientes y si las mejores tasas están disponibles únicamente mediante canales digitales. Estas condiciones pueden modificar significativamente el rendimiento final de la inversión.

Las tasas que ofrecen los principales bancos

Comparar tasas antes de invertir puede traducirse en una ganancia considerablemente mayor sin modificar ni el capital ni el plazo elegido. De acuerdo con el comparador oficial del Banco Central para depósitos online a 30 días, las principales entidades ofrecen las siguientes Tasas Nominales Anuales (TNA):

Banco Nación: 19% (canal electrónico)

(canal electrónico) Banco Provincia: 19,5% para clientes y hasta 21% para no clientes

para clientes y hasta para no clientes Banco Macro: 19,5%

Banco BBVA: 18,25%

Banco ICBC: 17,2%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco Ciudad: 17%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia: 16%

¿Plazo fijo o plazo fijo UVA?

La elección depende principalmente del objetivo del ahorrista y del tiempo durante el cual puede prescindir del dinero. El plazo fijo tradicional permite conocer desde el inicio cuánto se cobrará al vencimiento. Es simple, de bajo riesgo y suele ser la opción elegida por quienes necesitan recuperar el capital en 30 días. Su principal limitación es que la rentabilidad queda fijada desde el comienzo y puede perder atractivo si la inflación supera el interés ofrecido por el banco.

El plazo fijo UVA, en cambio, ajusta el capital según la evolución de la inflación medida por el índice CER y suma una tasa adicional. Como contra, exige mantener el dinero inmovilizado durante un período mucho más extenso, generalmente de 180 días o más, dependiendo de la modalidad elegida. Esto hace que no sea una alternativa adecuada para quienes necesitan liquidez en el corto plazo.

En definitiva, el plazo fijo sigue siendo una herramienta útil para perfiles conservadores que priorizan la previsibilidad sobre la rentabilidad. Sin embargo, el escenario actual obliga a ser más cuidadoso que en otros años: comparar las tasas entre entidades, analizar el contexto económico y evaluar si el dinero podrá permanecer inmovilizado durante el plazo previsto son pasos fundamentales antes de tomar una decisión.