El plazo fijo tradicional sigue siendo una gran alternativa para mantener tus pesos y generar un ingreso mensual. En las últimas semanas, las entidades financieras ajustaron sus tasas nominales anuales para atraer más depósitos y competir con otras opciones del mercado.
Plazo fijo: cuánto gano si invierto $1.00.000 en los principales bancos a 30 días
Este es un repaso por las tasas nominales anuales y los rendimientos aproximados que ofrecen las principales entidades financieras del país.
Es por eso que con un capital inicial de un millón de pesos, la ganancia que generes mes a mes va a cambiar de manera considerable según cual sea la institución que elijas.
Plazo fijo: cuánto gano a 30 días si deposito $1.000.000
Cada banco te va a dejar una ganancia distinta, es por eso que lo mejor es saber de antemano donde depositar:
Banco Nación
Con una TNA del 43%, un depósito de $1.000.000 finaliza en unos $1.035.342 después de 30 días.
Banco Santander
El banco privado ofrece una tasa del 38%. Con ese rendimiento, el monto final sube a unos $1.031.232 despues de un mes de inversión.
Banco Galicia
Con una TNA de 41,5%, un millón de pesos se convierte en aproximadamente $1.034.109 en 30 días.
Banco Macro
También paga 41,5% de TNA. En este caso, el mismo monto alcanza el mismo rendimiento de alrededor de $1.034.109.
Banco BBVA
Su tasa es del 38%. Esto deja un total cercano a $1.031.232 para un plazo fijo de un millón de pesos durante 30 días.
Banco Provincia
El banco tiene una TNA del 37%. El capital inicial termina apenas por encima de los $1.030.000 despues de un mes.
Banco Meridian
Con un 46,5% de TNA, un depósito de $1.000.000 se convierte en más de $1.038.000 cuando termina el plazo de 30 días.
Banco Voii
Igual que Meridian, ofrece una TNA del 46,5%. El resultado también supera los $1.038.000 para el mismo capital.
Banco de Córdoba
En este caso, la TNA se ubica en 46%. El rendimiento va al rededor de los $1.037.800 en 30 días.
Banco Reba
Otra entidad que paga 46% anual. El interés estimado se acerca a $1.037.800 para el mes.
Banco Bica
Con 45% de TNA, el plazo fijo de $1.000.000 llega a unos $1.036.986 en 30 días.
Banco del Chubut
También en 45%, así que después de un mes queda en $1.036.986.
Banco del Sol
Misma tasa del 45% y el rendimiento es igual, de $1.036.986 en un mes.
Banco Hipotecario
Se ubica en 45% de TNA, así que es igual al del resto de bancos con esa tasa, unos $1.036.986 al mes.
Banco Mariva
Con una TNA del 44%, el depósito crece a poco más de $1.036.000 tras 30 días.
Banco de Corrientes
Mantiene la misma TNA del 44%, así que el resultado ronda también los $1.036.000.
Banco CMF
Otro banco con 44%, el rendimiento mensual se ubica en $1.036.000.
Banco Credicoop
Su TNA es de 39%, así que un millón de pesos se transforma en poco más de $1.032.000 al finalizar el mes.
Banco Julio
Con la misma TNA de 39%, la cifra final también queda al rededor de $1.032.000 tras 30 días.
Bibank
Presenta una TNA del 40%. Un millón de pesos llega a $1.032.876 luego del mes.
Banco Dino
Este banco ofrece una TNA del 42%. El resultado es de más o menos $1.034.000 después de 30 días.
ICBC Argentina
Con 42,3% de TNA, la inversión finaliza en alrededor de $1.034.800 en un mes.
Banco Ciudad
Tiene 35% de TNA. El interés queda cerca de $1.028.767 con un millón de pesos.
Banco de Formosa
Misma TNA del 35%, así que la ganancia también alcanza unos $1.028.767 en 30 días.
Banco Masventas
Este ofrece la tasa más baja del listado con un 30% anual. Así que después de un mes, el monto finaliza en $1.024.657 para un millón de pesos.
