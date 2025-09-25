Plazo fijo: cuánto gano si invierto $1.00.000 en los principales bancos a 30 días

Este es un repaso por las tasas nominales anuales y los rendimientos aproximados que ofrecen las principales entidades financieras del país.

Enterate de como quedan las inversiones de un millón de pesos en los distintos bancos.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una gran alternativa para mantener tus pesos y generar un ingreso mensual . En las últimas semanas, las entidades financieras ajustaron sus tasas nominales anuales para atraer más depósitos y competir con otras opciones del mercado.

Es por eso que con un capital inicial de un millón de pesos , la ganancia que generes mes a mes va a cambiar de manera considerable según cual sea la institución que elijas.

Cada banco te va a dejar una ganancia distinta, es por eso que lo mejor es saber de antemano donde depositar:

Con una TNA del 43%, un depósito de $1.000.000 finaliza en unos $1.035.342 después de 30 días.

Banco Santander

El banco privado ofrece una tasa del 38%. Con ese rendimiento, el monto final sube a unos $1.031.232 despues de un mes de inversión.

Banco Galicia

Con una TNA de 41,5%, un millón de pesos se convierte en aproximadamente $1.034.109 en 30 días.

Banco Macro

También paga 41,5% de TNA. En este caso, el mismo monto alcanza el mismo rendimiento de alrededor de $1.034.109.

Banco BBVA

Su tasa es del 38%. Esto deja un total cercano a $1.031.232 para un plazo fijo de un millón de pesos durante 30 días.

Banco Provincia

El banco tiene una TNA del 37%. El capital inicial termina apenas por encima de los $1.030.000 despues de un mes.

Banco Meridian

Con un 46,5% de TNA, un depósito de $1.000.000 se convierte en más de $1.038.000 cuando termina el plazo de 30 días.

Banco Voii

Igual que Meridian, ofrece una TNA del 46,5%. El resultado también supera los $1.038.000 para el mismo capital.

Banco de Córdoba

En este caso, la TNA se ubica en 46%. El rendimiento va al rededor de los $1.037.800 en 30 días.

Banco Reba

Otra entidad que paga 46% anual. El interés estimado se acerca a $1.037.800 para el mes.

Banco Bica

Con 45% de TNA, el plazo fijo de $1.000.000 llega a unos $1.036.986 en 30 días.

Banco del Chubut

También en 45%, así que después de un mes queda en $1.036.986.

Banco del Sol

Misma tasa del 45% y el rendimiento es igual, de $1.036.986 en un mes.

Banco Hipotecario

Se ubica en 45% de TNA, así que es igual al del resto de bancos con esa tasa, unos $1.036.986 al mes.

Banco Mariva

Con una TNA del 44%, el depósito crece a poco más de $1.036.000 tras 30 días.

Banco de Corrientes

Mantiene la misma TNA del 44%, así que el resultado ronda también los $1.036.000.

Banco CMF

Otro banco con 44%, el rendimiento mensual se ubica en $1.036.000.

Banco Credicoop

Su TNA es de 39%, así que un millón de pesos se transforma en poco más de $1.032.000 al finalizar el mes.

Banco Julio

Con la misma TNA de 39%, la cifra final también queda al rededor de $1.032.000 tras 30 días.

Bibank

Presenta una TNA del 40%. Un millón de pesos llega a $1.032.876 luego del mes.

Banco Dino

Este banco ofrece una TNA del 42%. El resultado es de más o menos $1.034.000 después de 30 días.

ICBC Argentina

Con 42,3% de TNA, la inversión finaliza en alrededor de $1.034.800 en un mes.

Banco Ciudad

Tiene 35% de TNA. El interés queda cerca de $1.028.767 con un millón de pesos.

Banco de Formosa

Misma TNA del 35%, así que la ganancia también alcanza unos $1.028.767 en 30 días.

Banco Masventas

Este ofrece la tasa más baja del listado con un 30% anual. Así que después de un mes, el monto finaliza en $1.024.657 para un millón de pesos.