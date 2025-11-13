Plazo fijo con tasas a la baja: cuánto gano si deposito $350.000 a 30 días







El Banco Nación ofrece distintas opciones para operar de manera online o en sucursal, con mejores beneficios para quienes eligen los canales digitales.

Gracias a su simulador oficial, el Banco Nación permite estimar cuánto se obtendrá al finalizar el período de ahorro. Depositphotos

En un escenario de inflación e incertidumbre económica, los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas de ahorro elegidas por los argentinos. En noviembre 2025, las tasas de interés de los depósitos de las principales entidades bancarias volvieron a bajar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, el Banco Nación, por su respaldo estatal y la posibilidad de calcular con un simulador oficial cuánto se puede ganar al finalizar el período elegido, se posiciona como una de las más consultadas. Además, otra de las ventajas es la oportunidad de operar tanto en las sucursales como a través del home banking o la aplicación móvil.

A continuación, conocé el detalle de cuánto se obtiene con una inversión de $350.000 en 30 días, según el canal elegido y tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA).

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo en noviembre 2025: cuánto gano si invierto $350.000 a 30 días De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, una inversión de $350.000 a 30 días en noviembre 2025, puede generar distintos rendimientos según la modalidad elegida.

Si el depósito se constituye de forma presencial en una sucursal, la TNA será del 25,50%, que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 28,71%. Con estas condiciones, contarás con $7.335,62 de intereses, por lo que al finalizar recibirás un total de $357.335,62.

Por otro lado, quienes eligen operar a través del home banking o la app oficial, acceden a un beneficio superior. En este caso, la entidad ofrece una TNA del 29% y una TEA del 33,19%, lo que permite obtener $8.342,47 en un mes sobre el dinero inicial. Así, el monto final al vencimiento asciende a $358.342,47.