Plazo fijo: cuánto tengo que invertir hoy para ganar $100.000 a 30 días

Ante el aumento de la inflación en octubre, una buena manera de cuidar tus ingresos de manera segura, sigue siendo esta herramienta que se puede acceder por homebanking o locales, a diferentes tasas.

El monto que tenés que invertir en un plazo fijo para ganar $100.000 a 30 días. Depositphotos

Los plazos fijos son una de las alternativas de inversión más seguras en el contexto económico actual. Este instrumento financiero permite depositar un capital por un período determinado y obtener un rendimiento fijo. Aunque la rentabilidad puede no superar la inflación, su principal atractivo radica en la estabilidad y la previsibilidad que ofrece a los ahorristas.

El Banco Nación ofrece diferentes opciones de plazos fijos, con rendimientos que dependen del canal utilizado para la contratación. En la modalidad electrónica, la Tasa Nominal Anual (TNA) alcanza el 27%, mientras que en la modalidad sucursal es del 22,5%.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Plazo fijo en noviembre 2025: cuánto tengo que invertir para ganar $100.000 a 30 días El simulador de plazo fijo reveló que, para obtener $100.000 de ganancia en 30 días, se requiere una inversión inicial de $4.500.000. Este cálculo se basa en las tasas de interés vigentes en noviembre de 2025, que varían según el canal de contratación elegido.

Al finalizar el plazo de 30 días, el inversor recibe el capital inicial más los intereses generados. En el caso de una inversión de $4.500.000 en la modalidad electrónica, los intereses ascienden a $99.863,01, lo que aproxima la ganancia a los $100.000 buscados. En la modalidad sucursal, los intereses suman $83.219,18, una cifra menor pero aún significativa.

La Tasa Efectiva Anual (TEA) en la modalidad electrónica llega al 30,61%, mientras que en la modalidad sucursal es del 24,98%. Estas tasas reflejan el rendimiento real que obtendrá el inversor al final del período.

Una de las características principales de los plazos fijos es que el dinero depositado no puede retirarse antes del vencimiento. Esto garantiza que el capital y los intereses se mantengan intactos hasta la fecha acordada, lo que brinda seguridad y previsibilidad al inversor.