Vuelven a bajar las tasas del plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, jueves 13 de noviembre 2025

El Banco Central de la República Argentina redujo nuevamente los rendimientos de los plazos fijos.

Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a retroceder en la jornada del jueves 13 de noviembre. Los bancos ajustaron sus Tasas Nominales Anuales (TNA) para depósitos a 30 días, que ahora se ubican en niveles considerablemente más bajos que los registrados a mediados del año.

La baja genera incertidumbre entre los ahorristas, especialmente entre quienes todavía optan por instrumentos de renta fija en pesos como una forma de resguardar valor en el corto plazo.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazos fijos: así están las tasas de interés de los principales bancos hoy, 13 de noviembre Según los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los rendimientos actuales de los plazos fijos tradicionales a 30 días de los principales bancos del país son estos:

Banco de la Nación Argentina: 29%

Banco Santander: 25%

Banco Galicia: 24%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 24%

BBVA: 27%

Banco Macro: 30%

Banco Credicoop: 28%

Banco Ciudad: 28%

ICBC: 29%

