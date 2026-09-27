La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó un trámite que afectaba a las empresas importadoras y exportadoras. Este nuevo cambio está pensado para reducir la carga administrativa y los costos asociados al manejo de la documentación aduanera.
ARCA elimina un trámite clave del comercio exterior: menos burocracia y menores costos para importar y exportar
La nueva norma cambia la manera en la que se conservan y destruyen los documentos aduaneros y elimina autorizaciones que hasta ahora eran obligatorias.
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La medida quedó formalizada a través de la Resolución 5900/2026, que fue publicada en el Boletín Oficial y también firmada por el titular del organismo, Andrés Edgardo Vázquez.
Qué establece la Resolución 5900/2026 publicada en el Boletín Oficial
La nueva normativa flexibiliza el tratamiento de los documentos aduaneros y elimina la obligación de pedir autorización a ARCA antes de destruirlos. Hasta ahora, los responsables tenían que cumplir con un procedimiento específico para desafectar y eliminar este tipo de documentación.
Con el nuevo esquema, los sujetos considerados “depositarios fieles” van a tener que conservar los legajos únicamente hasta que termine el plazo de prescripción de las acciones fiscales. Una vez cumplido ese período, van a poder disponer libremente de los documentos y destruirlos por el método que consideren conveniente.
Cuáles son los trámites que se simplifican para las empresas importadoras y exportadoras
El cambio más notorio es que, una vez vencido el plazo correspondiente, las empresas ya no tendrán que:
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pedir autorización para destruir la documentación
hacer una notificación previa
solicitar la presencia de veedores
mantener los legajos más allá del período de prescripción fiscal
La única excepción alcanza a la documentación que tenga que ver con un procedimiento administrativo o judicial que todavía esté en curso. En esos casos, se tendrá que conservar hasta que finalice.
Según los fundamentos de la resolución, el sistema anterior de archivo, digitalización, desafectación y destrucción generaba una carga operativa y económica tanto para los declarantes como para el propio organismo. Con la eliminación de esos pasos, ARCA busca simplificar una parte del circuito documental del comercio exterior y bajar los costos de esos procedimientos.
Cronograma de implementación y el nuevo rol del micrositio "Depositario Fiel"
La Resolución 5900/2026 entra en vigencia desde este jueves, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial. De todas formas, la implementación de cada una de sus disposiciones se va a hacer de acuerdo con un cronograma específico.
Ese esquema estará disponible en el micrositio “Depositario Fiel” dentro de la página web de ARCA. A partir de ahí, los responsables podrán consultar cuándo empieza a aplicarse cada cambio y cómo deberán manejar la documentación aduanera bajo el nuevo régimen.
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