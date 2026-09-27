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27 de septiembre 2026 - 11:00

ARCA elimina un trámite clave del comercio exterior: menos burocracia y menores costos para importar y exportar

La nueva norma cambia la manera en la que se conservan y destruyen los documentos aduaneros y elimina autorizaciones que hasta ahora eran obligatorias.

ARCA avanzó con nuevos cambios para simplificar operaciones.

ARCA avanzó con nuevos cambios para simplificar operaciones.

Magnific

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó un trámite que afectaba a las empresas importadoras y exportadoras. Este nuevo cambio está pensado para reducir la carga administrativa y los costos asociados al manejo de la documentación aduanera.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 5900/2026, que fue publicada en el Boletín Oficial y también firmada por el titular del organismo, Andrés Edgardo Vázquez.

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La Resolución 5900/2026 modifica el tratamiento de documentación aduanera para importadores y exportadores.

La Resolución 5900/2026 modifica el tratamiento de documentación aduanera para importadores y exportadores.

Qué establece la Resolución 5900/2026 publicada en el Boletín Oficial

La nueva normativa flexibiliza el tratamiento de los documentos aduaneros y elimina la obligación de pedir autorización a ARCA antes de destruirlos. Hasta ahora, los responsables tenían que cumplir con un procedimiento específico para desafectar y eliminar este tipo de documentación.

Con el nuevo esquema, los sujetos considerados “depositarios fieles” van a tener que conservar los legajos únicamente hasta que termine el plazo de prescripción de las acciones fiscales. Una vez cumplido ese período, van a poder disponer libremente de los documentos y destruirlos por el método que consideren conveniente.

Las empresas van a poder reducir trámites de archivo y destrucción de legajos.

Las empresas van a poder reducir trámites de archivo y destrucción de legajos.

Cuáles son los trámites que se simplifican para las empresas importadoras y exportadoras

El cambio más notorio es que, una vez vencido el plazo correspondiente, las empresas ya no tendrán que:

  • pedir autorización para destruir la documentación

  • hacer una notificación previa

  • solicitar la presencia de veedores

  • mantener los legajos más allá del período de prescripción fiscal

La única excepción alcanza a la documentación que tenga que ver con un procedimiento administrativo o judicial que todavía esté en curso. En esos casos, se tendrá que conservar hasta que finalice.

Según los fundamentos de la resolución, el sistema anterior de archivo, digitalización, desafectación y destrucción generaba una carga operativa y económica tanto para los declarantes como para el propio organismo. Con la eliminación de esos pasos, ARCA busca simplificar una parte del circuito documental del comercio exterior y bajar los costos de esos procedimientos.

El micrositio “Depositario Fiel” concentrará el cronograma para aplicar el nuevo esquema.

El micrositio “Depositario Fiel” concentrará el cronograma para aplicar el nuevo esquema.

Cronograma de implementación y el nuevo rol del micrositio "Depositario Fiel"

La Resolución 5900/2026 entra en vigencia desde este jueves, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial. De todas formas, la implementación de cada una de sus disposiciones se va a hacer de acuerdo con un cronograma específico.

Ese esquema estará disponible en el micrositio “Depositario Fiel” dentro de la página web de ARCA. A partir de ahí, los responsables podrán consultar cuándo empieza a aplicarse cada cambio y cómo deberán manejar la documentación aduanera bajo el nuevo régimen.

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