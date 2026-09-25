¿Hasta cuánto tiempo puedo dejar corriendo un plazo fijo? Las claves del horizonte de inversión

Una colocación tradicional parte de 30 días y puede extenderse por varios meses. El tiempo es fundamental: se relaciona directamente con el resultado final.

Un plazo fijo tradicional permite depositar dinero en un banco durante un período previamente establecido y recuperar el capital más los intereses, al llegar la fecha de vencimiento. En Argentina, el plazo mínimo para una colocación a tasa fija es de 30 días , mientras que las entidades ofrecen alternativas que pueden extenderse por varios meses.

Durante ese período el dinero queda inmovilizado. En el caso del plazo fijo tradicional, no se puede retirar antes del vencimiento . Existen modalidades precancelables, que permiten disponer de los fondos antes, aunque bajo condiciones y tasas diferentes.

Para septiembre las tasas muestran diferencias importantes entre los principales bancos. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de establecer una tasa mínima para estas colocaciones y cada entidad define el rendimiento que ofrece. Por eso, antes de elegir el período también importa comparar cuánto paga cada banco.

El plazo fijo es una colocación en la que una persona entrega una suma de dinero al banco durante un tiempo determinado. Al finalizar, recibe el capital depositado más los intereses pactados al momento de definir la operación.

Elegir un período más largo implica mantener los fondos inmovilizados durante más tiempo. Si una persona constituye un depósito tradicional a 180 días, por ejemplo, no puede retirar el dinero al día 60 o 90 simplemente porque lo necesite. Tiene que esperar hasta el vencimiento, salvo que haya elegido una modalidad que contemple cancelación anticipada.

En los productos precancelables, el mecanismo es diferente. Una colocación de este tipo puede establecerse a 180 días y permite solicitar la cancelación después de un plazo mínimo de 30 días. Si se retira antes del vencimiento pactado, se aplica una tasa diferencial inferior. Por eso, la elección del período tiene que estar relacionada con cuándo se va a necesitar el capital.

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Las tasas que ofrecen los principales bancos

Las tasas de los depósitos a 30 días presentan diferencias entre las principales entidades. Los porcentajes corresponden a colocaciones en pesos a 30 días y pueden modificarse. Actualmente, encontramos disponibles las siguientes TNA para clientes:

Banco Nación: 18,75%

18,75% Banco Galicia: 17,25%

17,25% Banco BBVA: 19%

19% Banco Santander: 16,5%

16,5% Banco Provincia: 21%

21% Banco Macro: 19,5%

19,5% Banco ICBC: 18,1%

18,1% Banco Ciudad: 18%

18% Banco Patagonia: 16%

16% Banco Credicoop: 18,5%

Cuánto puede durar un plazo fijo

No existe un único período máximo que se aplique de manera idéntica a todas las modalidades. Para las alternativas tradicionales, los bancos pueden ofrecer colocaciones de varios meses y, según el producto, períodos que llegan hasta un año. El Banco Nación, por ejemplo, informa actualmente rangos de 30 a 370 días para depósitos a plazo fijo en pesos.

Los períodos más habituales para quienes buscan una colocación de corto plazo son 30, 60 y 90 días. Para quienes pueden mantener el dinero inmovilizado durante más tiempo, aparecen alternativas de 180 días o alrededor de un año. La decisión cambia según la necesidad de liquidez y la tasa ofrecida.

Al vencimiento se puede retirar el capital junto con los intereses o establecer una renovación. El BCRA señala que, si no se retira ni se renueva el depósito, el banco puede renovarlo automáticamente bajo las condiciones previstas en ese momento. También existe la posibilidad de pactar desde el principio una renovación total o parcial.