Plazo fijo o billetera virtual: cuánto rinden los pesos hoy

Las tasas de interés volvieron a modificarse en Argentina y abrieron nuevas diferencias entre las alternativas disponibles para quienes buscan hacer rendir sus pesos . Los plazos fijos y las billeteras virtuales presentan características distintas tanto en rendimiento como en disponibilidad del dinero.

En los depósitos bancarios, la tasa queda establecida al momento de constituir el plazo fijo, mientras que las billeteras pueden modificar sus rendimientos con mayor frecuencia. Además, el dinero colocado en un plazo fijo tradicional permanece inmovilizado hasta el vencimiento , mientras que las cuentas remuneradas permiten disponer de los fondos.

El rendimiento de un plazo fijo depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada entidad. El Banco Central cuenta con un comparador oficial que reúne las tasas informadas por los bancos para colocaciones online a 30 días, aunque aclara que los porcentajes pueden cambiar según el monto y el plazo.

En septiembre, las diferencias entre bancos son relevantes. Un relevamiento basado en datos del BCRA ubicó a Reba en torno al 24% de TNA , mientras que entre los bancos tradicionales aparecieron tasas inferiores, como Banco Nación con 18,75% y Banco Provincia con 21% en los datos relevados.

Por ejemplo, con una TNA de 18,75%, una colocación de $500.000 a 30 días genera aproximadamente $7.705 de intereses , mientras que con una tasa del 21% el rendimiento ronda los $8.630. El resultado final depende de la tasa vigente al momento de realizar la operación.

Billeteras virtuales: cuánto pagan y cómo generan intereses

Las billeteras virtuales utilizan diferentes mecanismos para generar rendimiento sobre los pesos disponibles. Entre ellos se encuentran las cuentas remuneradas y los Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market, que permiten obtener ganancias sin establecer un plazo fijo tradicional.

Una de sus principales características es la liquidez inmediata o de muy corto plazo. A diferencia de un depósito a plazo fijo, el usuario puede utilizar el dinero para pagos, transferencias u otras operaciones sin esperar el vencimiento de 30 días.

Sin embargo, los rendimientos de estas plataformas no son necesariamente fijos durante todo el período. Las tasas pueden modificarse según las condiciones del mercado y de cada proveedor, por lo que es necesario consultar el porcentaje vigente antes de dejar dinero depositado.

Qué diferencia hay entre dejar los pesos en un plazo fijo o una billetera

La principal diferencia está en la relación entre rendimiento y disponibilidad del dinero. El plazo fijo tradicional ofrece una tasa conocida al momento de constituirlo, pero exige esperar hasta el vencimiento para recuperar los fondos, mientras que una billetera permite acceder al saldo con mayor facilidad.

También cambia la forma en que se determina la ganancia. En un plazo fijo, el rendimiento se calcula a partir de la tasa pactada y el período elegido. En las billeteras, en cambio, el porcentaje puede variar y está vinculado con el instrumento mediante el cual se generan los rendimientos.

Por eso, antes de elegir dónde mantener los pesos resulta necesario observar la tasa vigente, el plazo, la liquidez y las condiciones del producto. El propio BCRA recomienda consultar las tasas actualizadas de las entidades, ya que pueden modificarse y variar según el monto y las características de la colocación.