Plazo fijo: cuánto rinden $3.000.000 a 60 días

Las tasas de los bancos se actualizan y pueden variar según el monto, el plazo y la modalidad elegida para hacer la operación.

La colocación de $3.000.000 durante dos meses deja una ganancia que depende de la entidad y del canal elegido para constituirla.

Un plazo fijo de $3.000.000 a 60 días puede generar una diferencia importante según la tasa ofrecida por cada entidad . Para calcular el rendimiento, se toma la Tasa Nominal Anual (TNA) informada por el banco y se la aplica proporcionalmente al período de la colocación.

Desde 2024 dejó de existir una tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo en pesos. Cada banco puede definir la remuneración que ofrece, por lo que comparar antes de invertir es fundamental para elegir la opción más conveniente y generar mayores intereses.

Para obtener estos valores se utiliza la fórmula de interés simple: capital inicial × TNA × días / 365 . Con la tasa del 16,50% anual del Banco Nación para depósitos de entre 60 y 89 días de manera presencial , el cálculo sobre $3.000.000 durante 60 días nos da $81.369,86 de intereses . El ahorrista recuperaría $3.081.369,86 al finalizar la colocación.

En el canal electrónico , la TNA vigente es de 19,25%. Aplicada al mismo monto y período, genera $94.931,51 . En este caso, el capital más los intereses es de $3.094.931,51 . La diferencia aparece porque la tasa no es la misma según la modalidad. Para los depósitos de 60 a 89 días, el Banco Nación informa actualmente 16,50% para sucursales y 19,25% para operaciones electrónicas.

El comparador oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite consultar las tasas informadas por las entidades para plazos fijos online. La herramienta publica específicamente las TNA correspondientes a colocaciones a 30 días y aclara que la tasa puede cambiar para otros montos o plazos. Las principales entidades informan las siguientes TNA para colocaciones online a 30 días:

Banco Nación: 18,75%

Banco Galicia: 17,25%

BBVA: 19%

Banco Santander: 16,50%

Banco Provincia: 21%

Banco Macro: 19,50%

ICBC: 18,10%

Banco Ciudad: 18%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop: 18,50%

El listado permite observar las diferencias que existen entre entidades incluso para una misma modalidad y período. El BCRA explica que su comparador reúne a los diez bancos con mayor volumen de depósitos y también incorpora entidades que informan las tasas ofrecidas a quienes todavía no son clientes.

Conocimientos básicos del plazo fijo

Un plazo fijo consiste en depositar una suma de dinero durante un período determinado. Al llegar la fecha de vencimiento, el banco devuelve el capital inicial más los intereses pactados al momento de la operación. El plazo fijo tradicional con tasa fija tiene un período mínimo de 30 días. Una vez constituido, el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento. Esta modalidad no permite retirar los fondos antes de la fecha establecida. Existen otras alternativas con cancelación anticipada, pero tienen condiciones y tasas diferentes.

La TNA es el porcentaje anual que sirve como referencia para calcular los intereses. La Tasa Efectiva Anual (TEA), en cambio, contempla el efecto de reinvertir los intereses y permite comparar rendimientos bajo un horizonte anual. Para una colocación puntual de 60 días, la ganancia se calcula según la tasa vigente y la cantidad exacta de días.

Al vencer el depósito, el titular puede retirar el dinero, transferirlo o constituir una nueva colocación. Si se pactó una renovación automática, el banco puede volver a invertir el capital bajo las condiciones disponibles en ese momento. Los depósitos también cuentan con un sistema de garantía. Desde el 1° de abril de 2026, el importe de cobertura del seguro de garantía de los depósitos está establecido en hasta $50.000.000 por depositante.