Plazo fijo: cuánto rinde una inversión de $1.500.000 a 60 días

El Banco Nación, como la mayoría de entidades, ofrece tasas que difieren según el canal elegido.

Los ahorristas que cuentan con $1.500.000 y planean invertirlos pueden calcular de antemano cuánto recibirán al finalizar un plazo fijo tradicional de 60 días. El resultado depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada entidad y del canal que se elige para realizar la operación.

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El rendimiento se calcula sobre el período de la colocación. Una TNA no significa que el ahorrista vaya a obtener ese porcentaje exacto en 60 días: para conocer el interés hay que llevar la tasa anual al número de días que permanecerá depositado el dinero.

Cuánto genera un plazo fijo de $1.500.000 a 60 días En el Banco Nación, el monto final varía según la forma en que se constituya el depósito. Para una operación de $1.500.000 durante 60 días, la entidad informa una TNA de 16,50% para depósitos en sucursal. El interés generado es de $40.684, por lo que al vencimiento se obtendrían $1.540.684.

Si ese mismo capital se coloca mediante los canales electrónicos, la TNA asciende a 19,25%. En ese caso, el interés alcanza $47.465 y el capital más los intereses llega a $1.547.465 al finalizar los 60 días. La diferencia entre ambas alternativas es de $6.781 para el mismo capital y período. La variación se explica exclusivamente por la tasa aplicada a cada modalidad.

El Banco Nación, como la mayoría de entidades, establece un plazo mínimo de 30 días para el plazo fijo tradicional. El monto mínimo es de $1.500 para operaciones realizadas en sucursal y de $500 para las efectuadas por canales electrónicos.

Aclaración importante: el plazo fijo tradicional no permite retirar los fondos antes de la fecha pactada. El dinero queda inmovilizado durante los 60 días elegidos y se recupera junto con los intereses cuando llega el vencimiento. Las tasas que ofrecen los principales bancos para plazos fijos a 30 días Las tasas no son iguales en todas las entidades. El Banco Central dejó de establecer una tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo, por lo que cada banco define el rendimiento que ofrece a sus clientes. Los datos relevados durante septiembre muestran diferencias entre las principales entidades tradicionales. Para una colocación a 30 días, las tasas nominales anuales informadas son: Banco Macro : 19,5% TNA

: 19,5% TNA BBVA: 19,5% TNA

19,5% TNA Banco Hipotecario: 19,5% TNA

19,5% TNA Banco Credicoop: 18,5% TNA

18,5% TNA ICBC: 18,1% TNA

18,1% TNA Banco Galicia: 17,75% TNA

17,75% TNA Banco Santander: 16,5% TNA

16,5% TNA Banco Patagonia: 16% TNA La guía del plazo fijo: los conceptos básicos que tenés que saber La Tasa Nominal Anual (TNA) es el porcentaje que permite estimar el interés generado durante un año, pero no representa directamente lo que se cobra por una operación de 30 o 60 días. Para calcular el rendimiento de una colocación puntual, se toma la proporción correspondiente al tiempo que permanece depositado el capital.La Tasa Efectiva Anual (TEA), en cambio, contempla el efecto de reinvertir los intereses durante un año. También es importante distinguir entre el plazo fijo tradicional y otras modalidades. El tradicional tiene una fecha de vencimiento establecida y, en condiciones normales, no permite cancelar la operación antes de tiempo. Existen alternativas con cancelación anticipada, aunque pueden aplicar una tasa menor si se retira el dinero antes del vencimiento. Otro punto a tener en cuenta es la renovación. Al finalizar el período, el ahorrista recibe el capital más los intereses, salvo que haya elegido una modalidad de renovación automática. En ese caso, el depósito puede volver a constituirse bajo las condiciones vigentes para el nuevo período.