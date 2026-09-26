Plazo fijo: cuánto rinden $1.000.000 a 90 días con esta herramienta

Las tasas de los depósitos pueden variar según el banco, el plazo y el canal elegido. El BCRA actualiza diariamente su comparador oficial.

Un plazo fijo de $1.000.000 a 90 días puede dejar una diferencia importante en intereses, según la entidad elegida y la tasa aplicada. En el Banco Nación, la colocación a través de sucursal tiene una Tasa Nominal Anual (TNA) de 16,50% para depósitos de entre 90 y 179 días, mientras que el canal electrónico ofrece una TNA de 19,50% para el mismo período.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene disponible un comparador de tasas que permite consultar las condiciones informadas por las entidades. El organismo aclara que las tasas pueden cambiar según el monto o plazo y que los bancos deben reportar las modificaciones.

¿Cuánto rinde un plazo fijo de $1.000.000 a 90 días? Con una TNA de 16,50% para sucursal, el cálculo para $1.000.000 durante 90 días nos da un interés de $40.684,93. Entonces, al vencimiento se recuperan $1.040.684,93 entre capital e intereses. En el caso de la tasa electrónica de Banco Nación, que actualmente es de 19,50%, el rendimiento para el mismo capital y plazo asciende a $48.082,19. El total a cobrar al finalizar los 90 días sería de $1.048.082,19.

La cuenta nos deja ver por qué el canal modifica el resultado, incluso dentro de una misma entidad. La diferencia de tres puntos porcentuales en la TNA representa $7.397,26 adicionales de intereses para una inversión de $1 millón durante 90 días. En este cálculo no se contempla una renovación automática. Si el ahorrista decide reinvertir capital e intereses al vencimiento, el resultado depende de la tasa disponible en ese momento.

Por eso, una tasa nominal vigente hoy no garantiza el mismo rendimiento para una futura colocación. También es importante diferenciar la TNA de la Tasa Efectiva Anual (TEA). La primera sirve como referencia para calcular el interés del período contratado, mientras que la segunda contempla el efecto de reinvertir los intereses durante un año.

Las tasas que ofrecen los principales bancos El BCRA cuenta con un comparador oficial para colocaciones online a 30 días y aclara que la tasa puede cambiar cuando se modifica el monto o el plazo. Para las principales entidades, el panorama relevado muestra: Banco Provincia: 21% para clientes y hasta 22% para no clientes

Banco Macro: 19,5%

Banco BBVA: 19%

Banco Credicoop: 18,5%

ICBC Argentina: 18,1%

Banco Galicia: 17,25%

Banco Ciudad: 17%

Banco Santander: 16,5%

Banco Patagonia: 16% El plazo fijo: una herramienta con pros y contras Una de las principales características del plazo fijo tradicional es que permite conocer el rendimiento al momento de constituirlo. El dinero queda depositado durante el período elegido y, una vez alcanzada la fecha de vencimiento, el banco devuelve el capital junto con los intereses. La contracara es la falta de liquidez durante el período pactado. Si una persona necesita disponer del dinero antes de los 90 días, no puede retirar un plazo fijo tradicional como si fuera una cuenta bancaria común. Por eso, el plazo elegido tiene que estar relacionado con el momento en que el ahorrista prevé necesitar los fondos. Si se invierten ahorros que se van a necesitar en menos tres meses, un plazo fijo de 90 días no es la opción ideal. Otro punto para tener en cuenta es la inflación. El rendimiento de una colocación no muestra por sí solo si el ahorro ganó o perdió poder adquisitivo. Para conocer el resultado real hay que comparar los intereses obtenidos con la evolución de los precios durante esos 90 días.