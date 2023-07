Plazo fijo: el mercado arriesga qué hará el Banco Central con las tasas en julio

Ahora, las proyecciones de los analistas privados confirmarían esa perspectiva y, teniendo en cuenta ese contexto, Claudio Caprarulo, director de Analytica, asegura a Ámbito que, “ante la leve desaceleración de la inflación, no esperamos cambios en la tasa de política monetaria durante julio ”. Y es que la consultora espera un nivel de suba de precios para el mes pasado en torno al 7,1% y eso deja en terreno positivo el rendimiento mensual del 8% que garantiza el plazo fijo tradicional en estos momentos.

Así, teniendo en cuenta los antecedentes de lo que viene haciendo el BCRA, el economista Federico Glustein espera también que “debería sostener la tasa como está”. Su expectativa se fundamenta, por un lado, en el hecho de que se desaceleró la inflación levemente, según su visión, “gracias a que, en el segundo semestre, suele darse un freno de la actividad y del consumo por cuestiones estacionales”.

Y, por otra parte, señala que “pensando en el escenario electoral, el que se dolariza como manera de cobertura, no va a dejar de hacerlo por una nueva suba”. Entonces, considera que deberían mantener la tasa para garantizar el rendimiento positivo a quienes apuestan al plazo fijo, sobre todo, porque “mucha gente deposita habitualmente el aguinaldo a plazo, sobre todo para pagar deudas”.

¿Es probable una baja de tasas del plazo fijo?

De esta manera, descarta la variable que muchos plantean en la City por estas horas de que el BCRA podría pensar en una baja de tasas hacia adelante. Y es que, tal como plantea Sebastián Menescaldi, economista y director de Eco Go, “si bien la inflación se desaceleró en junio, no se vislumbra una tendencia consolidada en ese sentido y eso se suma a la debilidad de las reservas, el sector externo complejo y la incertidumbre que provoca el escenario electoral”. Ese contexto, según su visión no da chance al BCRA a pensar en reducir la tasa.

En consecuencia, tal como señala Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, lo esperable para este mes es que el BCRA “resuelva finalmente dejar la tasa quieta” una vez más. Aunque, según su visión sería recomendable que fuera más alta para lograr una mayor efectividad en el control de la inflación. Y es que, para este economista, aún sería necesario un mensaje más contundente al mercado en materia de tasas para lograr un control más fuerte de la inercia de precios de la economía.

Por el momento, eso no llegaría y el directorio del Central estaría pensando en una continuidad de la política que aplicó en junio de no cambiar los rendimientos del plazo fijo tradicional mientras la inflación se mantenga por debajo del 8% mensual, ya que garantiza rendimientos positivos o neutros en la medida en que se registren esos niveles en el ritmo de evolución de precios.