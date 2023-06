Plazo fijo: qué hará el BCRA con la tasa de interés tras el dato de inflación de junio

Los analistas que releva el BCRA, en su Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), proyectaron en su último informe para junio un techo para la inflación mensual del 8%.

Desde Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), estiman que la inflación se posicionará en 6,5%, ya que "continúa la desaceleración alimentos y bebidas".

Plazo fijo: ¿el BCRA podría bajar la tasa si la inflación continua bajando?

A pesar de que la inflación se encuentra en un sendero de desaceleración, las consultoras concuerdan que hay otros parámetros que no mejoran para que la autoridad monetaria baje en el corto plazo la tasa de política monetaria.

"No descartaría que pueda ocurrir, pero lo más probable es que mantenga la tasa", indicó Castiglioni.

En ese sentido, explicó que uno de los parámetros es el nivel de inflación y "hay que ver a cuánto llega en junio", pero recordó que "en los últimos meses la tasa fue negativa en términos reales". "Las expectativas de inflación no bajaron y el ritmo de devaluación del peso sigue parejo, con lo cual una baja de tasas podría ser un problema y llevar a una huida hacia el dólar y generar presiones cambiarias", añadió.

Desde Eco Go coincidieron en que no es probable que el BCRA baje la tasa, ya que "todavía no es seguro que la desaceleración de la inflación sea permanente". Además, Bisang resaltó que "en un contexto de falta de reservas, distorsión de precios relativos, tensiones en mercado de pesos, etc., la desaceleración de precios no parece ser una tendencia que vaya a sostenerse".

A su vez, Gonzalo Semilla, jefe de CREEBBA, agregó a los factores ya mencionados, que Argentina "enfrenta un período electoral, que genera incertidumbre", lo cual incide negativamente para que se dé un escenario de baja de tasas.

Cuánto es el rendimiento mensual de un plazo fijo

Actualmente las inversiones en plazo fijo hasta $30 millones tienen un rendimiento del casi de 8,1% en depósitos a 30 días. De esta manera, la tasa del plazo fijo le gana a la inflación.

Con una inversión de $628.000 se puede tener un rendimiento mensual de $50.000.