Últimos días de abril para invertir en plazo fijo: cuánto gano a 30 días si deposito $150.000 hoy

Conocé los valores porcentuales de acuerdo a cada entidad bancaria y analizá el método más conveniente para poder realizar la operatoria.

El plazo fijo es una herramienta accesible para generar ingresos previsibles en pesos, con distintas alternativas según la estrategia de inversión.

El cierre de abril impulsa a muchos ahorristas a revisar opciones para generar un ingreso adicional en el corto plazo. El plazo fijo aparece como una alternativa conocida que permite proyectar una renta en pocos días , con reglas claras y sin necesidad de experiencia previa en inversiones.

El instrumento mantiene vigencia dentro del sistema financiero local por su funcionamiento sencillo. Los depósitos cuentan con respaldo del Banco Central y ofrecen previsibilidad en el resultado , un punto que suele atraer a quienes priorizan estabilidad frente a otras opciones más volátiles.

Las tasas de interés muestran variaciones entre entidades y cambian de acuerdo a los aumentos en el mercado. Los bancos publican TNA que hoy se ubican entre el 15% y el 24% , lo que impacta de forma directa en la ganancia final que recibe cada cliente según dónde coloque su dinero.

El rendimiento mensual queda por debajo del ritmo de inflación , aunque cumple otra función dentro de la economía doméstica. El plazo fijo asegura un monto adicional que puede destinarse a gastos corrientes o imprevistos , con una fecha de cobro definida desde el inicio de la operación.

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $150.000

El Banco Nación es una de las entidades más consultadas por su alcance y condiciones. La TNA para depósitos digitales se ubica en 19%, mientras que las operaciones realizadas en sucursal presentan un nivel levemente inferior. Así una colocación de $150.000 a 30 días alcanza los $2.280,82, cifra que se suma al capital inicial al momento del vencimiento.

El cálculo varía según la entidad elegida y el canal de contratación. Cada banco define su propio esquema de tasas, situación que genera diferencias incluso para montos y plazos idénticos. El tiempo de permanencia del dinero influye en el resultado total. Los plazos más extensos permiten acumular un interés mayor, ya que la tasa aplicada puede incrementarse en colocaciones más largas.

Las proyecciones para una inversión inicial de $150.000 muestran distintos escenarios según la duración:

en 60 días, la ganancia ronda los $5.301,37

en 90 días, el rendimiento llega a $8.321,92

en 120 días, el interés alcanza los $11.095,89

en 365 días, el total estimado asciende a $35.250

inversiones plazo fijo Depositphotos

El simulador del Banco Nación incorpora un dato relevante para quienes evalúan plazos más largos. La TNA puede subir hasta 23,5% en colocaciones a un año, lo que mejora el resultado frente a los períodos más cortos. El proceso para constituir un plazo fijo se resuelve en pocos pasos desde canales digitales. Las aplicaciones bancarias permiten completar la operación sin ir a una sucursal, agilizando la experiencia del usuario.

El procedimiento habitual incluye las siguientes acciones:

ingresar al home banking o app con usuario y contraseña

acceder a la sección inversiones y seleccionar plazo fijo

definir monto y plazo de la colocación

revisar el interés estimado y la fecha de vencimiento

elegir la cuenta de débito

seleccionar si se renueva o se acredita el dinero al finalizar

confirmar la operación y guardar el comprobante

El sistema financiero ofrece herramientas para comparar opciones antes de tomar una decisión. El comparador del Banco Central actualiza a diario las tasas de cada banco, permitiendo detectar diferencias entre entidades. La elección final depende del objetivo de cada ahorrista y del plazo disponible.

Las tasas vigentes en bancos relevantes del país presentan estos valores: