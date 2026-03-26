Plazo fijo hoy: cuánto ganás por mes si invertís $3.000.000

A la hora de ahorrar, se buscan todas las alternativas disponibles y en ese contexto, el plazo fijo vuelve a posicionarse como una opción simple y conveniente dentro del sistema financiero. La posibilidad de saber de antemano cuánto se va a obtener de renta, lo convierte en una inversión utilizada, tanto por los ahorristas más conservadores, como por los que buscan invertir, pero a corto plazo y con un bajo nivel de riesgo.

Con las tasas actuales, las entidades financieras ofrecen distintos rendimientos según el canal en el que se realice, lo que impacta directamente en el monto final que se va a recibir. A partir de un capital de $3.000.000 a 30 días, es posible calcular cuánto se puede ganar en intereses y cuál es la diferencia entre hacerlo de forma presencial o electrónica, gracias a un simulador oficial.

Al momento de analizar un plazo fijo, los dos indicadores que suelen aparecer como referencia son: la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA). Ambos reflejan el rendimiento de la inversión, pero no significan lo mismo.

La TNA es un indicador expresado en porcentaje, que sirve para conocer cuántos intereses vas a pagar o ganar en un año por diferentes productos financieros como préstamos, consumos con tarjeta, o inversiones. En cuanto a los plazos fijos, te va a indicar cual va a ser el interés anual que vas a recibir por tu inversión.

Por otro lado, la TEA sí toma en cuenta la capitalización de intereses. Es decir que muestra la imagen completa y lo que realmente se paga o se gana, considerando cómo se suman los intereses en cada período. Te ayuda a ver claramente cuánto va a rendir cada opción financiera, así podés elegir la mejor opción.

La que conviene mirar principalmente a la hora de comparar inversiones o préstamos es la TEA, debido a que refleja el costo o rendimiento real anual, incluyendo la capitalización de intereses (interés compuesto). La TNA es solo referencial y no muestra el impacto final de los intereses mes a mes.

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¿Cuánto paga el plazo fijo a 30 días, tras los últimos cambios?

Tomando como referencia una inversión de $3.000.000 a un plazo de 30 días, los resultados varían dependiendo del canal elegido. Las tasas disponibles en marzo de 2026 marcan una gran diferencia entre las operaciones realizadas en sucursal física y con los medios digitales.

En el caso de realizar el plazo fijo en sucursal, los intereses generados son de $50.547,95. De esta manera, el monto total al vencimiento alcanza los $3.050.547,95. Por otro lado, si la inversión se concreta de forma electrónica, el rendimiento es mayor. Los intereses llegan a $56.712,33, lo que eleva el monto total a $3.056.712,33 al finalizar el período establecido.

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Actualmente las entidades financieras están impulsando el uso de canales digitales entre los ahorristas. Esto lo hacen mediante tasas más altas, porque les significa menores costos operativos en comparación con la atención presencial en la sucursal. Hoy en día los usuarios pueden constituir un plazo fijo sin asistir a una sucursal bancaria, mediante los sistemas digitales que permiten completar la operación desde una computadora o teléfono móvil.

El plazo fijo continúa ofreciendo una renta moderada pero estable, con la ventaja de que no hace falta tener conocimientos avanzados ni tener que enfrentar riesgos altos. Sin embargo, la elección del canal puede marcar una diferencia concreta en la renta que vamos a obtener una vez finalizado el período de tiempo. Los expertos en ahorro recomiendan comparar las tasas antes de elegir dónde colocar el dinero, ya que cada banco fija porcentajes propios que influyen sobre la ganancia final