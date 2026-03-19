Inversiones en dólares: por qué los Bopreales mantienen atractivo entre las opciones conservadoras

Analistas destacan algunas cualidades de estos bonos del BCRA, pese a que pasan desapercibidos en el mercado. Destacan su bajo riesgo relativo.

En los últimos meses, los Bopreales , bonos en dólares del Banco Central (BCRA) , comenzaron a pasar desapercibidos para muchos ahorristas e inversores. No obstante, los especialistas del mercado los siguen incluyendo en sus recomendaciones porque aún aportan claros beneficios .

A día de hoy, los Bopreales se negocian con una Tasa Interna de Retorno (TIR) promedio del 6% , con algunos rindiendo un 7,5% y otros, alrededor de un 3%. En determinados instrumentos, la tasa brindada es negativa.

En comparación, los Bonares y Globales operan en el mercado secundario con un rendimiento de entre el 9% y el 10% , mientras que las Obligaciones Negociables (ONs) de alta calidad crediticia se pueden conseguir con una tasa de entre 7% y 8% .

La particularidad de los Bopreales frente a otros bonos soberanos es que caducan dentro del mandato de Javier Milei , por lo que las probabilidades de que entren en default son bajas , motivo por el cual no son los títulos que más ganancias generan para los inversores.

"Los Bopreales se posicionaban como un instrumento relativamente conservador dentro de las estrategias en dólares, en parte por sus vencimientos previos al final del actual mandato (con excepción del Bopreal Serie 4) y por ofrecer rendimientos superiores a otras alternativas conservadoras ", mencionó Justina Gedikian , analista de bonos en Cohen Aliados Financieros.

Es por ello que estos títulos pueden resultar buenas alternativas para los perfiles conservadores que cuenten con dólares ociosos, en especial contemplando el escenario cambiario actual.

"Los Bopreales son muy usados por gente que tiene dólares locales en la mano, que con el canje, la diferencia entre CCL y MEP, que está en 3%, decide invertir localmente", comentó Mateo Reschini, analista de Investigación en Inviu.

"La cuestión es que no fueron olvidados. Básicamente, quedaron más o menos en tasas similares a las de algunas ON de plazos similares, o hasta incluso a los del AO27. La verdad es que nos parece que va para perfiles que tienen dólares acá y quieren invertir a muy corto plazo y de manera muy conservadora", añadió el especialista.

De todas formas, hay que contemplar que, en los últimos meses, hubo una marcada compresión en los rendimientos de los bonos del BCRA, con tasas que cayeron desde niveles cercanos al 6% hasta aproximarse al 4,5% de TIR.

"En este contexto, el atractivo relativo se redujo frente a otras alternativas, como el Bonar 2027, que actualmente rinde por encima del 5,1% TIR, también vence dentro del actual mandato y tiene una estructura de flujos con pago de cupón del 6% pagadero de forma mensual", indicó Gedikian.