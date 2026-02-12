Los salarios formales cayeron fuerte contra la inflación en diciembre y perdieron más de 2% en 2025 Por Erika Cabrera + Seguir en









El desplome de más del 2% de poder adquisitivo se explicó íntegramente por la merma del último cuatrimestre del año.

Los salarios registrados -públicos y privados- cayeron más de 2% real en 2025, con una fuerte baja durante diciembre, ya que aumentaron 2% frente a una inflación de 2,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La baja anual se explicó íntegramente por la merma del último cuatrimestre del año.

Los haberes públicos volvieron a ser el sector más perjudicados: subieron solo 1% durante diciembre y sufrieron una pérdida de 1,8% del poder adquisitivo. En tanto, los privados subieron 2,5%, experimentando una caída real del 0,3%, según el cálculo de Ámbito en base a los datos de INDEC.

En la medición interanual, los salarios registrados en su totalidad cerraron el 2025 con una caída real del 2,1%. Subieron 28,8% frente a una inflación de 31,5%. Aunque esta caída interanual se explica exclusivamente por la baja del último cuatrimestre, cuando el poder adquisitivo se hundió 2,5% real.

Aunque si se toma como base de comparación la llegada del presidente Javier Milei al Ejecutivo, la caída de los salarios es aún más pronunciada: todo el universo de registrados bajó 7,1% real. Pero desagregando los sectores, el público perdió 17,03% de su poder adquisitivo, mientras que los privados solo cedieron 1,55%.

