Por el "dólar colchón" alertan que este año podrían salir del sistema unos u$s20.000 millones + Seguir en









Analistas calculan que parte de los billetes que los argentinos guardan fuera de los bancos podría volver al circuito informal o mantenerse por fuera del sistema financiero. El fenómeno refleja la persistente desconfianza en el sistema y el peso que tienen los ahorros en efectivo en la economía local.

Proyecciones privadas advierten que una parte importante de los ahorros en dólares seguiría fuera de los bancos, reflejando la histórica desconfianza en el sistema financiero.

Los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero, conocidos popularmente como “dólares del colchón”, volverían a tener un fuerte protagonismo este año. Según estimaciones privadas, unos u$s20.000 millones podrían salir del sistema o permanecer por fuera de los bancos durante 2026, en un contexto de incertidumbre económica y desconfianza histórica hacia el sistema financiero.

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El cálculo surge de proyecciones realizadas por consultoras y centros de estudios que analizan el comportamiento del ahorro en moneda extranjera en la Argentina. El fenómeno está vinculado con la tendencia de muchos ahorristas a mantener sus dólares en efectivo o en cajas de seguridad, en lugar de depositarlos en entidades financieras.

"Dólar colchón": podrían salir del sistema u$s20.000 millones Las estimaciones se dan en un contexto en el que el Gobierno intenta incentivar que esos dólares vuelvan al circuito formal. Diversos análisis señalan que entre u$s200.000 millones y u$s250.000 millones estarían actualmente fuera del sistema financiero argentino, guardados en efectivo por particulares.

De acuerdo con especialistas, incluso si una parte de esos fondos regresara al sistema, el impacto podría ser significativo para la economía. La incorporación de dólares a los bancos ampliaría la capacidad de crédito, impulsaría la financiación a empresas y fortalecería la liquidez del sistema financiero.

Ahorrar en dólares El fenómeno del “dólar colchón” continúa vigente: especialistas calculan que miles de millones de dólares podrían mantenerse fuera del circuito bancario. Imagen: Freepik Sin embargo, el éxito de cualquier estrategia para atraer esos ahorros depende de un factor clave: la confianza. Economistas advierten que, sin estabilidad macroeconómica y reglas claras, muchos ahorristas seguirán optando por mantener sus dólares fuera del sistema bancario, una práctica profundamente arraigada en la cultura financiera argentina.

En ese escenario, los “dólares del colchón” continúan siendo una de las grandes incógnitas de la economía local: un enorme volumen de divisas potenciales que podría dinamizar la actividad si ingresara al circuito formal, pero que hasta ahora permanece mayormente fuera de él.

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