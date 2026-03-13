Dólar colchón: estiman que este año podrían salir del sistema unos u$s20.000 millones

La salida de dólares del sistema para atesoramiento y viajes se mantiene elevada en un año no electoral, según la Fundación Capital.

El 2026 es el año en el que el ministro de Economía, Luis Caputo, apuesta a que los argentinos saquen sus billetes del colchón y los metan dentro de los bancos. Pero, de acuerdo con estimaciones privadas, el retiro de dólares del sistema sigue fuerte.

Así lo indica un informe de la Fundación Capital , presentado esta semana en el marco de un encuentro organizado por la Fundación Mediterránea . El trabajo fue presentado por el economista Martín Redrado en la sede del Banco Macro en Puerto Madero .

Entre otros puntos de la realidad económica, el informe advierte sobre lo que se denomina Formación de Activos Externos (FAE) , es decir, la salida de dólares del sistema, lo que “enciende una alerta frente a un año no electoral” .

El informe indica que en enero de este año salieron de los bancos u$s2.730 millones . Unos u$s743 millones fueron por viajes al exterior . El resto fue compra de billetes .

En diciembre se habían ido u$s1.822 millones , y en noviembre u$s1.119 millones . En octubre, en el mes de las elecciones, la FAE había trepado a u$s5.434 millones . Para todo 2026 , la Fundación Capital estima que serán unos u$s20.000 millones . Respecto de 2025 , disminuye en unos u$s10.000 millones .

Fuentes del mercado consultadas por Ámbito estiman que para febrero la FAE podría estar cerca de los u$s2.000 millones.

Por otro lado, el 27 de este mes el INDEC dará a conocer el informe sobre Balanza de Pagos, Posición de Inversión Internacional y Deuda Externa del cuarto trimestre de 2025, y se conocerá cuántos dólares en el colchón tenían los argentinos al concluir el año pasado. En el tercer trimestre eran u$s251.219 millones.

No crece la demanda de pesos

Mientras sube la demanda de dólares, la cantidad de dinero circulante en Argentina —lo que se conoce como M2, que incluye el dinero circulante y los depósitos en cuentas a la vista— se mantiene estable desde hace más de un año.

El 10 de marzo, la base monetaria, según indica la página del BCRA, ascendió a $40,8 billones. El 5 del mismo mes, pero de 2025, era de $32,6 billones. En términos reales se mantiene igual: creció un 32%, que es la inflación anual.

¿Cómo se explica que sin que crezca la cantidad de dinero la inflación mensual sea del 3%, similar a los momentos en los que, según el Gobierno, se emitía dinero sin control? El problema es que no crece la demanda de dinero. La gente parece seguir prefiriendo ahorrar en dólares fuera del sistema antes que dejar pesos en el banco.

El BCRA compra dólares

Según indica un reciente informe de IEB Grupo Financiero, el escenario base que había presentado el Banco Central al anunciar la Fase 4 del programa para compra de reservas por u$s10.000 millones era que se iba a intervenir por el 5% del volumen de mercado, en función del incremento de la demanda de dinero. No ocurrió.

Como la demanda no subió, ahora las intervenciones del Central para comprar reservas tienen que ser esterilizadas. La compra del BCRA representa el 17% del mercado.

Además de ello, el Tesoro Nacional tiene que intervenir en los vencimientos de letras en pesos. En la última licitación renovó por el 108%, es decir, retiró dinero del mercado y pagó tasas del 36% anual.

Carlos Pérez: “Estructuralmente la Argentina está en proceso de desinflación”

Carlos Pérez, director de la Fundación Capital, señala que a pesar de los problemas que muestra el programa, estructuralmente la Argentina está en proceso de desinflación.

En diálogo con Ámbito indicó que hay un proceso de remonetización lento en la economía.

“La demanda de dinero está subiendo muy moderadamente”, explicó el economista, quien indicó que una de las razones de ello es que “Argentina no tiene antecedentes como país, sino prontuario”, lo que complica la generación de confianza.

En ese sentido, sostuvo que al igual que con el blanqueo, ahora con la ley de Presunción de Inocencia Fiscal —cuyo objetivo es que salgan dólares del “colchón”— “el Gobierno está viendo si mete monetización por donde sea y me parece bien”.

“Lo que está claro es que el proceso de desinflación es un proceso lento”, planteó el economista.