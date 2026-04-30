Bonos argentinos suben en el cierre del mes pese a la tensión global por la crisis energética + Seguir en









En la última rueda del mes, la deuda soberana argentina muestra subas moderadas pese al contexto internacional adverso por la crisis energética global.

Los títulos en dólares suben en línea con Europa. Depositphotos

Los bonos en dólares argentinos operan con subas este jueves 30 de abril, última jornada del mes en medio de la tensión internacional por un posible bloqueo del estrecho de Ormuz por más tiempo. Actualmente, el canal marítimo sigue cerrado y sigue cortado el 20% del suministro mundial de petróleo y gas. Esto provocó un aumento de los precios mundiales de la energía y agravó las preocupaciones por una recesión económica global. Pese a este contexto, Wall Street ignora el clima global y sube en línea con el resto de las bolsas.

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Los títulos soberanos locales suben hasta 0,46% de la mano del Bonar 2030, Global 2041 (0,36%) y el Global 2046 (0,3%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se sostiene por encima de los 530 puntos básicos.

"Aun con las compras importantes del BCRA en el MULC, que deberían continuar este trimestre, el mercado mira también la demora en la emisión en el mercado internacional así como indicadores de humor social que vienen siendo adversos para el gobierno, aunque sin representar aun mínimos de otras gestiones. En tanto, mirando el exterior, el no acuerdo entre EEUU e Iran siguió impulsando al petróleo, con el Brent operando arriba de u$s121/barril al cierre de ayer para recortar hoy. Pensando en impacto local, habrá que evaluar que tanto de este aumento termina trasladándose al surtidor y a la cadena de costos en Argentina, en un contexto en que si bien indicadores privados apuntan a una desaceleración inflacionaria en abril, aun estamos lejos de perforar a la baja el 2% mensual” , señaló Juan Manuel Franco economista jefe de Grupo SBS.