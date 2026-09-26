Fotografía expandida: lanzan residencias y programas internacionales en Japón, China y Buenos Aires

FotoCreativaBA abrió convocatorias para artistas, fotógrafos e investigadores de todo el mundo. Hay propuestas con residencias en Japón y China, una micro-residencia presencial en Buenos Aires y un programa anual de formación virtual.

FotoCreativaBA abrió un circuito de oportunidades que combina formación virtual, investigación, producción artística, intercambio internacional y exhibición, con propuestas que conectan la escena de Buenos Aires con espacios y proyectos contemporáneos de Asia.

La plataforma argentina FotoCreativaBA lanzó una nueva serie de convocatorias internacionales destinadas a artistas visuales, fotógrafos e investigadores interesados en la fotografía expandida , con propuestas que combinan formación, investigación, mentoría curatorial y residencias artísticas en Japón, China y Buenos Aires .

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El concepto de fotografía expandida (o experimental, manipulada, creativa, híbrida, precaria, entre otros nombres) se centra en la experiencia de la creación y los procedimientos empleados por el artista.

Los programas, que abarcan el período 2026-2028 , buscan ampliar las posibilidades de creación y circulación del arte contemporáneo y proponen trabajar con la fotografía más allá de su formato tradicional. Las iniciativas incorporan cruces con la instalación, la arquitectura, los archivos, el videoarte, los nuevos medios y la cultura material.

Bajo la dirección y curaduría de Natheim, FotoCreativaBA articuló las diferentes propuestas con instituciones y espacios artísticos internacionales. Algunas convocatorias combinan laboratorios virtuales con estadías presenciales en Asia, mientras que otras están diseñadas íntegramente para desarrollarse de manera online o en Buenos Aires.

Una de las principales convocatorias es FotoCreativaBA × IDEA R LAB , un programa de investigación transcultural que se desarrollará entre 2027 y 2028 y tendrá como destino final la ciudad de Kurashiki, Japón .

FotoCreativaBA lanzó nuevas convocatorias internacionales de formación, investigación y residencias vinculadas con la fotografía expandida.

La propuesta está orientada a explorar la relación entre fotografía contemporánea, estética japonesa y ecología industrial.

El programa comienza con un laboratorio curatorial online asincrónico de 12 meses, entre marzo de 2027 y febrero de 2028. Luego se completa con una residencia presencial de un mes en Japón, que podrá realizarse durante marzo, abril o mayo de 2028.

Las residencias presenciales se organizarán en cohortes de tres artistas.

La convocatoria para participar del programa permanece abierta hasta el 30 de diciembre de 2026.

Cómo postularse: la inscripción se realiza mediante el formulario específico de FotoCreativaBA para el programa de Japón. Formulario de postulación para Japón

China: fotografía, megaciudad y nuevos medios

La segunda propuesta internacional es FotoCreativaBA × OrganHaus, desarrollada junto al espacio de arte contemporáneo OrganHaus de Chongqing, China.

El programa pone el foco en la arquitectura ciberurbana, la verticalidad y el paisaje de una de las grandes megaciudades chinas, con especial atención a las instalaciones site-specific y los nuevos medios.

La propuesta contempla seis meses de laboratorio curatorial online, entre marzo y agosto de 2027, seguidos por un mes de residencia presencial y una exposición colectiva en la galería OrganHaus, un espacio de 200 m² ubicado en Chongqing.

También en este caso, el cierre de la convocatoria es el 30 de diciembre de 2026.

Cómo postularse: los interesados deben completar el formulario específico para la convocatoria de China. Formulario de postulación para China

Una residencia presencial en Buenos Aires

La agenda también incluye una propuesta para quienes buscan desarrollar su trabajo directamente en la escena artística porteña.

Se trata de la Micro-Residencia Colectiva en Buenos Aires, que tendrá lugar entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre de 2026 en la sede de la galería FotoCreativaBA, ubicada en el Patio del Liceo, en la Ciudad de Buenos Aires.

La experiencia está planteada como un espacio intensivo de reflexión y experimentación. Incluye talleres, clínica de obra, recorridos por galerías locales y un Open Studio final.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre de 2026.

La propuesta apunta a generar un espacio de intercambio entre los participantes y la escena artística local, con una experiencia presencial concentrada en poco más de una semana.

Un programa anual para estudiar fotografía expandida

La cuarta convocatoria es FotoComBA 2027, un programa internacional de formación anual destinado a quienes quieran profundizar su trabajo dentro del campo de la fotografía expandida.

La propuesta será 100% virtual y asincrónica, podrá cursarse en español o inglés y se desarrollará entre enero y diciembre de 2027.

El programa incluye ejercicios, instancias de revisión y revisión curatorial personalizada, y culminará con una muestra colectiva presencial en la galería FotoCreativaBA de Buenos Aires.

La fecha de cierre de la convocatoria es el 28 de diciembre de 2026. Además, quienes se inscriban antes del 30 de octubre de 2026 podrán acceder a una tarifa especial Early Bird.

Cómo anotarse

Las convocatorias están dirigidas a artistas visuales, fotógrafos e investigadores de cualquier parte del mundo, según las características de cada programa.

Los interesados pueden consultar las condiciones completas, características de cada propuesta y procesos de inscripción en el sitio oficial de FotoCreativaBA. Ver todas las convocatorias de FotoCreativaBA

También se puede solicitar información directamente a través del correo [email protected].

Las fechas de cierre son diferentes según el programa: 1 de noviembre de 2026 para la Micro-Residencia en Buenos Aires; 30 de diciembre para Japón; 30 de diciembre para China; y 28 de diciembre para FotoComBA 2027.