Rosario Central le gana a Estudiantes por la Supercopa Internacional y sueña con el título

El Canalla terminó el primer tiempo 2-1 arriba, con goles de tiro libre y de penal del rosarino. Alexis Castro adelantó al Pincha, que sufrió dos bajas por lesión.

Rosario Central terminó el primer tiempo con una ventaja de 2-1 sobre Estudiantes , en la final de la Supercopa Internacional que se disputa en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Con dos goles de Ángel Di María, uno de tiro libre y otro de penal, el equipo de Jorge Almirón revirtió el resultado después de que Alexis Castro adelantara al conjunto platense antes del primer minuto.

El Pincha, dirigido por Alexander Medina, también sufrió las salidas por lesión de Gabriel Neves y Jalíl Elías , quien había ingresado en reemplazo del uruguayo. Ambos debieron ser retirados en ambulancia durante una primera mitad que tuvo 12 minutos de tiempo agregado.

Estudiantes abrió el marcador en su primera llegada. Tras un centro pasado, Guido Carrillo apareció por el segundo palo y tocó hacia el medio para Castro , que definió a los 51 segundos y puso en ventaja al conjunto platense.

Sin embargo, Medina tuvo que reorganizar rápidamente el mediocampo. A los siete minutos, Neves saltó a disputar una pelota, chocó con un rival y cayó sobre uno de sus brazos. El uruguayo recibió asistencia y fue reemplazado a los 11 por Elías.

El volante que ingresó tampoco pudo continuar: después de ser amonestado, se lastimó una rodilla al realizar una entrada y dejó su lugar a Fabricio Pérez. Así, antes de los 20 minutos, el entrenador de Estudiantes ya había realizado dos modificaciones obligadas.

Central encontró la igualdad a los 22 minutos, cuando Di María colocó un tiro libre en el ángulo. El rosarino volvió a generar peligro a los 34, con un remate desde la derecha que pasó cerca del segundo palo de Fernando Muslera.

Posteriormente, a instancias del VAR, el árbitro sancionó un penal por un contacto de Leandro González Pírez sobre Enzo Copetti. Di María se hizo cargo de la ejecución y convirtió su segundo gol de la tarde para establecer el 2-1 con el que el Canalla se fue al descanso.

Las formaciones de Estudiantes y Rosario Central

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

El Pincha llegó a esta final como ganador del Trofeo de Campeones 2025, mientras que el conjunto rosarino se clasificó por haber terminado en el primer puesto de la tabla anual. El partido se transmite por DSports y Disney+ Premium.