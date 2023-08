Precios Justos y salarios: cuál es la estrategia del Gobierno para contener el efecto de la devaluación

“La Secretaría sigue trabajando como venía haciéndolo”, ratificaron con contundencia.

Un trabajo realizado por la Dirección de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno de la Secretaría de Comercio, “demuestra que las 36 empresas de consumo masivo que representan el 72% del consumo nacional (alimentos y bebidas, cuidado personal y limpieza del hogar), tuvieron variaciones de entre el 0,1% y el 4,3% en su estructura de costos”.

Asimismo, que el 7,5% adicional que deben abonar en la importación de los insumos no exceptuados no tiene un impacto relevante en la estructura de costos de las empresas. De esta manera, la Secretaría concluye que el traslado a precios de dicha medida no debería ser significativo y pondrán este informe en las negociaciones.

En los pequeños supermercados, la situación muestra otras urgencias. Víctor Palpacelli, Presidente de FASA sostuvo en diálogo con Ámbito que el panorama por ahora es de “pocas certezas”.

“Considero que en los próximos días, después del jueves o viernes vamos a poder dar un panorama concreto de la situación. Lo que hemos visto es que las empresas proveedoras no han dado comunicado fehaciente de cuáles van a ser los movimientos de precios. Sí sabemos que hubo comunicación con algunos rubros que han dicho que van a subir los márgenes de la devaluación pero no hay nada concreto. Esto sin dudas va a terminar impactando en precios, lo que hace esta situación es que vendamos cada vez menos. En medio de todo eso estamos arriesgando nuestro capital al no trasladar el precio a las góndolas o al no tener la información adecuada para hacer las modificaciones y reponer stock”.

Qué puede pasar con los salarios

En el caso de los salarios, algo que comenzó nuevamente a reflotar en la agenda del Ministerio de Trabajo fue la suma fija. Fuentes consultadas afirman que “hubo llamados” aunque aseguran que es “difícil” que esta herramienta se pueda aplicar de forma generalizada. Según pudo averiguar Ámbito no se descartan “bonos” en el marco de negociaciones entre el sector empresario y los gremios, teniendo en cuenta la capacidad de cada sector. Además se continuará con la reapertura de paritarias.

Jorge Colina, especialista en Economía laboral en diálogo con Ámbito afirmó que la devaluación, cualquiera sea, “afecta el salario real a través de la inflación”. “Inicialmente deteriora el salario, pero los convenios colectivos suelen tener cláusulas de revisión al final del año para compensar las pérdidas causadas por la inflación generada por la devaluación”. Dicho esto, Colina apunta que las sumas fijas “compensan bajos salarios, pero los salarios más altos, el porcentaje que significa la suma fija es menor. Independientemente de lo que haga el Gobierno, cada convenio tiene cláusulas para ajustar lo perdido en el salario”.