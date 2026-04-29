Más de un tercio de las empresas se prepara para tener renuncias voluntarias de su personal en 2026

Un reciente estudio arrojó que entre los factores influyen las expectativas entre grupos generacionales y competencia entre sectores dentro de una misma organización. En esa línea, advirtieron que el salario sigue siendo importante pero no es el único punto que evalúan los empleados.

Un informe indicó que las tres fuerzas que explican la rotación voluntaria en 2026 son la pretensión salarial, el cambio generacional en expectativas y la competencia intersectorial.

Una reciente encuesta reveló que más del 30% de las empresas se prepara para recibir "renuncias voluntarias" de parte de su personal durante 2026. Este factor propone un escenario desafiante para la retención de talento , ante una rotación que se ve afectada por las expectativas salariales, generacionales y competencia entre equipos.

El dato trascendió de un último estudio de la consultora Adecco , en el marco del Día de Trabajador que se celebra en nuestro país este próximo 1 de mayo, llamado "El trabajador argentino 2026: qué valora, qué busca y por qué elige quedarse". Allí destacaron que "la rotación vuelve a ubicarse en el centro de la agenda" a raíz de que " el 35% de las empresas proyecta un aumento de las renuncias voluntarias en 2026" .

El informe indicó que las tres fuerzas que explican la rotación voluntaria en 2026 son la pretensión salarial, el cambio generacional en expectativas — propósito, crecimiento, flexibilidad — y la competencia intersectorial por talento escaso. Es decir, el trabajador argentino de hoy "quiere ganar bien, pero también quiere saber para qué trabaja, crecer dentro de la organización y tener autonomía sobre su tiempo".

"El trabajador argentino de 2026 no es el mismo de hace cinco años. Hoy llega a una entrevista preguntando por el propósito de la organización, las posibilidades de desarrollo y la flexibilidad — antes de preguntar por el sueldo" , indicó la directora de Recursos Humanos de Adecco Argentina Victoria Loza .

"El trabajador argentino de 2026 no es el mismo de hace cinco años. Hoy llega a una entrevista preguntando por el propósito de la organización", indicaron desde Adecco.

Esto no significa que el salario no importe ya que sigue siendo determinante. Sin embargo, la directora advirtió que "las empresas que solo compiten con dinero están perdiendo talento frente a organizaciones que construyeron algo más: una cultura donde la gente quiere estar".

Lo que más se valora hoy

Datos del Informe Mercado Laboral 2026 de Adecco también reflejan cómo están respondiendo las organizaciones a este cambio. Al ser consultadas en sus áreas de RRHH sobre cuáles son sus prioridades estratégicas para este año, la respuesta fue clara:

Capacitación y desarrollo, que encabeza la lista (24%);

(24%); Retención del talento (21%);

Atracción de nuevos perfiles (18%);

Bienestar y clima organizacional, que aparecen en el cuarto lugar (16%);

Salario (12%);

"La lectura es directa — las empresas están invirtiendo en exactamente lo que las personas piden: crecer, sentirse valoradas y trabajar en un entorno que las cuide. El salario, representado en los ajustes salariales, aparece recién en el quinto lugar. No porque no importe, sino porque las organizaciones más avanzadas ya entienden que no es suficiente por sí solo", indicó la consultora al respecto.

Por otro lado, las empresas que logran mejores niveles de retención comparten los siguientes puntos en común, de acuerdo con Adecco: "Comunican con claridad el propósito de la organización, ofrecen oportunidades reales de desarrollo profesional, y construyen esquemas de trabajo que respetan la vida personal".



Además, destacaron que esas compañías "no son necesariamente las que más pagan" sino las que "mejor entienden qué motiva a su gente". Al respecto, el Director Comercial & Marketing de Adecco Argentina Patricio Dewey explicó que "la gestión del talento se volvió una variable directamente ligada a la competitividad del negocio". Sin embargo, sumó, "muchas organizaciones no cuentan con las herramientas ni con la mirada externa necesarias para abordar este desafío".