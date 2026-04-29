¿Repunta el plazo fijo? Así operan los principales bancos hoy, miércoles 29 de abril + Seguir en









Las entidades muestran rendimientos distintos y los ahorristas vuelven a mirar esta opción para resguardar ingresos mensuales.

El plazo fijo genera cada vez menos rendimientos. Depositphotos

Con la inflación todavía en el centro de las decisiones financieras, muchos argentinos volvieron a poner el ojo en el plazo fijo tradicional. Aunque no promete magia ni ganancias espectaculares, sigue siendo una de las herramientas más elegidas por quienes prefieren jugar a lo seguro.

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El escenario cambió bastante en los últimos meses. Tras la liberación de tasas y con cada banco definiendo su propia estrategia, las diferencias entre entidades se hicieron más visibles. Eso obliga a mirar fino antes de inmovilizar plata por 30 días.

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Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 29 de abril El dato general muestra que la tasa de interés por depósitos a 30 días en entidades financieras se ubica cerca del 20,05% nominal anual, según los indicadores oficiales publicados por el Banco Central de la República Argentina con fecha del 27 de abril.

plazo fijo inversiones Depositphotos

Sin embargo, ese número funciona más como una referencia que como una regla fija. Cada banco ofrece su propio rendimiento y ahí aparece la diferencia que puede cambiar bastante el resultado final. Estos son los porcentajes este miércoles 29 de abril: Banco de la Nación Argentina : 18,5%

: 18,5% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 21,5%

: 21,5% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 19%

: 19% ICBC : 18,8%

: 18,8% Banco Ciudad: 18%

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