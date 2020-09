Con más desempleo, pero sin continuidad del IFE y del ATP

“Si hoy no estuviésemos en la situación en la que estamos, ¿cómo haríamos política macroeconómica? ¿Cuál sería el ideal? Sería distinta que la que hoy podemos ejecutar dadas las restricciones que tenemos”, dijo Guzmán al inicio del bloque con señales específicas al mercado. En ese marco, aseguró que “no es gratis” la persistencia de los constantes déficits fiscales que el país tuvo de forma continuada, salvo entre 2003 y 2009, desde 1970 en adelante. “Accedemos al financiamiento externo y después lo perdemos, nos cuesta financiarnos en nuestra propia moneda y terminamos dependiendo de la emisión monetaria porque no queda otro camino. Son todos caminos imperfectos. Para tener caminos que sean mejores hay que ir construyendo condiciones de estabilidad y sostenibilidad en todos nuestros frentes”, detalló. Como había anticipado, la proyección es que el déficit fiscal de $1,7 billones sea cubierto en un 40% por deuda en pesos y el restante 60% a través de la asistencia del Banco Central al Tesoro. “¿Es el mix óptimo? No, no lo es. Pero es el mix que consideramos factible y asequible”, reflexionó.